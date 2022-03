Estudiantes da Argentina vence chileno Everton (1-0) e vai à fase de grupos da Libertadores

O argentino Estudiantes de La Plata se classificou nesta quarta-feira para a fase de grupos da Copa Libertadores ao vencer em casa o Everton, do Chile, por 1 a 0, em jogo de volta da terceira fase da pré-eliminatória do torneio continental.

O uruguaio Agustín Rogel (32) marcou o único gol da noite para o triunfo do Estudiantes, que fechou a série com um placar agregado de 2 a 0, e com esse triunfo avança na Libertadores, enquanto o Everton passa a disputar a Copa Sul-Americana.

A equipe comandada por Ricardo Zielinski também tinha vencido na partida de ida por 1 a 0, disputada na semana passada em Viña del Mar.

A vitória obtida no jogo de ida permitiu ao Estudiantes jogar esta segunda partida com uma certa tranquilidade, diante de um Everton que precisava causar grande impacto em La Plata, mas o início da partida foi sem brilho, muito truncado, entre um time local com pouca jogadas claras de gol e um visitante que tampouco conseguia encontrar as brechas.

Após vários minutos sem emoção, os anfitriões fizeram 1 a 0 em uma saída do visitante, quando o uruguaio Rogel se antecipou a Ismael Sosa e escapou com a bola do meio para a direita, com espaço e tempo para ajeitar e chutar colocado superando o goleiro Fernando de Paulo.

Campeão da Copa Libertadores quatro vezes (em 1968, 1969, 1970 e 2009), o Estudiantes voltou ao torneio continental este ano após quatro temporadas de ausência.

