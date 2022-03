Estação de trem de Zaporizhzhia atingida por ataque russo

A cidade ucraniana de Zaporizhzhia, pouco afetada até o momento pela ofensiva russa e refúgio para as pessoas que fogem do porto cercado de Mariupol, foi alvo de ataques nesta quarta-feira, em particular uma estação de trem, informaram as autoridades locais.

"Áreas civis de Zaporizhzhia foram bombardeadas pela primeira vez", afirmou no Telegram o governador regional, Alexander Starukh.

"Foguetes caíram na área da estação Zaporozhye-2 e, segundo as primeiras informações, ninguém morreu", acrescentou o governador. Outro foguete caiu no jardim botânico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zaporizhzhia recebeu centenas de milhares de moradores da cidade portuária de Mariupol, cercada pelas tropas russas.

bur/mas/zm/fp

Tags