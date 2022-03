Comunicado do Business Wire :Shenzhen Woody Vapes Technology

A VOOPOO, fabricante líder no campo de vaporização, divulgou recentemente uma análise sobre seu desenvolvimento, revelando a força motriz subjacente de seu sucesso no contexto do mercado de relacionamentos internacionais, custos operacionais crescentes, intensificação da concorrência e similaridade de produtos - os quatro principais modelos de inovação, isto é: inovação tecnológica para proporcionar um impulso de longo prazo, inovação de sistemas para garantir uma vitalidade longeva, inovação operacional para expandir a presença da empresa e inovação de produtos para aumentar a participação no mercado.

Modelo de inovação 1 -Inovação tecnológica para proporcionar um impulso de longo prazo

A inovação tecnológica, como base, proporciona um impulso constante para o desenvolvimento. A VOOPOO estabeleceu o conceito estratégico de investir em inovação tecnológica e desenvolver tecnologias líderes e originais.

Em 2017, a VOOPOO desenvolveu criativamente os chips da série GENE e colaborou com a DRAG para estabelecer o recorde mundial de velocidade de ignição mais rápida na época. Os produtos foram adorados por mais de 4 milhões de usuários no mundo todo e ainda são considerados um ícone da indústria. Em 2019, o inovador VINCI de tamanho compatível se tornou uma nova tendência em Mod Pod. Em 2020, o DRAG X/S se tornou um dos mais vendidos do mundo com seu grande desempenho e design inovador em couro metálico. Em 2021, a VOOPOO explorou de forma inovadora as plataformas de vaporização PNP/TPP/ITO, começando a definir os novos padrões técnicos da indústria.

É com pesquisa aprofundada e controle sistemático dos segmentos de mercado, foco em produtos e tecnologias, espírito pioneiro e inovador e crença na inovação tecnológica que a VOOPOO avançou no mercado global e conquistou a confiança dos usuários.

Como a inovação científica e tecnológica é a principal força produtiva de uma empresa e a única maneira de alcançar uma posição de liderança mundial, a VOOPOO criou o centro de inovação global com mais de 500 técnicos de P&D trabalhando em projetos ao mesmo tempo. O modelo de inovação da VOOPOO trará à empresa mais avanços tecnológicos e promoverá a implementação e o desenvolvimento de sua estratégia global.

Modelo de inovação 2 -Inovação de sistemas para garantir uma vitalidade longeva

A inovação dos sistemas, como alma, constrói uma plataforma de inovação aberta, forma uma estrutura sólida de todo o grupo para cada departamento de negócios e cria um modelo de alto valor para o desenvolvimento empresarial.A VOOPOO implementa um sistema de P&D de quatro níveis, da pesquisa ao desenvolvimento de produtos: um modelo de plataforma inovador que integra instituto de pesquisa, pesquisadores de doutorado, consultores especializados e projetos de inovação que abrangem vários campos, como investigação básica, novos materiais, atomização inovadora, tecnologia HNB, fabricação inteligente e logística moderna.

A partir de 2022, a VOOPOO solicitou mais de 1 mil casos de propriedade intelectual e possui três centros de P&D no mundo inteiro, cobrindo investigação básica, inovação no em vaporização, tecnologia de chips e ciências da vida. Além disso, a VOOPOO construiu seis centros de fabricação e processamento alinhados às Boas Práticas de Fabricação (BPF), cobrindo uma área total de 120 mil metros quadrados. Ao mesmo tempo, a VOOPOO também coopera com muitas universidades em materiais inovadores para construir um sistema de P&D voltado para o futuro, integrando produção, academia e pesquisa.

Com a finalidade de proteger os direitos de propriedade intelectual independentes e estimular a criatividade, a VOOPOO estabeleceu um sistema global de gestão de propriedade intelectual, de serviço completo e de processo completo. Tendo em vista o número crescente de concorrentes e produtos competitivos, bem como a falsificação desenfreada, a VOOPOO inscreveu cerca de 600 marcas comerciais do mundo todo e, ao mesmo tempo, registrou marcas comerciais defensivas para impedir o registro preventivo de marcas comerciais iguais ou semelhantes por terceiros, de forma a evitar "free riders" (práticas desonestas e/ou comportamentos oportunistas), defendendo assim a marca e a reputação da empresa.

Em março de 2022, a marca comercial principal da VOOPOO foi incluída na "Lista de proteção de marcas comerciais da província de Guangdong 2021". Vale ressaltar que entre as 580 marcas da lista, apenas três são do setor de vaporização.

Além disso, para promover a conformidade e padronização no mercado global, a VOOPOO implementou a estratégia de conformidade e formou o departamento de conformidade global no início de 2019. A VOOPOO também esteve profundamente envolvida na compilação do padrão GB da China e apresentou a PMTA nos EUA (a VOOPOO está entre o primeiro lote de candidatos à PMTA) e participou dos padrões europeus TPD3.

Modelo de inovação 3 -Inovação operacional para expandir a presença da empresa

A inovação operacional, como meio eficaz, permite que a empresa tenha a mente aberta, compartilhe recursos, construa cadeias industriais e alcance ainda mais o crescimento.

Na Era 1.0 de operação, o "upstream" se trata da produção, o "midstream" se trata do marketing e o "downstream" se trata dos canais. Eles são claramente distintos entre si e cada parte pode render muito. Na Era 2.0, upstream, midstream e downstream obviamente se tornam inseparáveis. Produção, marketing e canais estão intimamente interligados. A ecologia de toda a cadeia da indústria reflete a demanda estratégica atual de consumo de terminais, distribuição de canais e cooperação transfronteiriça.

Com base nas necessidades da indústria, a VOOPOO construiu uma estrutura de negócios estratégica diversificada para atender plenamente às necessidades de todas as partes. A empresa formou uma cadeia industrial completa de vaporização integrando P&D, produção, branding e canais, e alcançou vantagens diferenciadas, únicas e irreprodutíveis por meio da integração da cadeia de valor industrial.

Atualmente, a VOOPOO estabeleceu uma competitividade de mercado absoluta em escala global com mais de 200 produtos de reserva todos os anos para diferentes mercados do mundo. Em três anos, ela estabeleceu relações de cooperação de longo prazo com parceiros em mais de 70 países e regiões e abriu seis filiais no exterior com foco em operações localizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Canadá e outros países. Ela criou uma rede de 100 mil pontos de venda no mundo inteiro para moldar sua influência global da marca.

Modelo de inovação 4 -Inovação de produtos para aumentar a participação no mercado

A inovação no estilo da VOOPOO é, em última análise, a inovação de seus produtos, o que dá à VOOPOO uma posição de mercado ainda mais sólida.

Nos Ecigclick Vape Awards de 2021, a VOOPOO ganhou o Melhor Kit de Vaporização para Iniciantes, o Melhor POD, o Melhor MOD e o Melhor Sub-Ohm Tank, respectivamente, com seus quatro produtos: ARGUS, DRAG Nano 2, DRAG 3 e TPP-X. Os prêmios refletiram os insights dos consumidores orientados ao usuário da VOOPOO e a inovação de produtos diversificados.

Com a evolução do ambiente de mercado e a inovação tecnológica, as demandas dos usuários por produtos de vaporização também estão em constante atualização e o mercado favorece cada vez mais os produtos multifuncionais, leves e contextualizados. Em vista disso e impulsionada pelo valor do usuário, a VOOPOO decidiu entrar em uma nova era, lançando um portfólio composto por quatro séries principais de produtos, DRAG, VINCI, ARGUS e V, para fornecer aos usuários soluções de produtos mais precisas e continuar atualizando a experiência do usuário e explorando o mercado global.

A partir da adesão aos quatro modelos, a inovação no estilo da VOOPOO deu um bom exemplo para o desenvolvimento das empresas de vaporização.

No mundo em rápida mudança de hoje, o pensamento de longo prazo para o futuro está se tornando cada vez mais importante. A VOOPOO continuará buscando o valor guiado pelo pensamento de longo prazo. Confrontada com os obstáculos comumente compartilhados pela indústria, a VOOPOO está trilhando um caminho único de desenvolvimento de inovação.

"O investimento de longo prazo em inovação tecnológica deve ser planejado a longo prazo. Devemos ousar abraçar a incerteza e fortalecer a cooperação com parceiros para realmente realizar a integração da tecnologia aos produtos", observou EVEREST, fundador e CEO da VOOPOO.

A VOOPOO acredita firmemente que bons produtos são a base do desenvolvimento sustentável da indústria. A empresa deve ser amiga do tempo e pioneira em tecnologia, e trabalhar com usuários e parceiros para impulsionar conjuntamente o desenvolvimento sustentável do setor. O futuro definitivamente pertencerá ao longo prazo e a VOOPOO espera envolver mais parceiros em seu desenvolvimento.

AVISO: Este produto pode ser usado com produtos e-líquidos que contêm nicotina. A nicotina é uma substância química viciante.

