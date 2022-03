Comunicado do Business Wire :SES

A emissora brasileira Stenna Group aproveitará os benefícios da solução de gerenciamento de canal da SES para serviços de playout baseados em nuvem para maximizar os ativos de conteúdo de forma flexível de seu canal de TV linear ZooMoo Kids. A Stenna está entre as primeiras empresas da América Latina a iniciar testes na infraestrutura em nuvem da SES para expandir seu alcance de maneira economicamente efetiva.

A Stenna oferece um portfólio de mais de 35 canais lineares, fornecendo conteúdo local e internacional que vai desde programas infantis a esportes e notícias. O ZooMoo Kids apresenta conteúdo em português para o público brasileiro, disponível em HD e SD. A infraestrutura de nuvem da SES permitirá que a Stenna maximize as oportunidades de crescimento com uma solução de transmissão inerentemente flexível e altamente escalonável, permitindo que a emissora se concentre em atrair novos públicos e responder rapidamente à demanda do espectador, entregando conteúdo envolvente por meio da nuvem.

O Cloud Playout Service da SES permite que as empresas de mídia lancem novos serviços rapidamente, sem fazer investimentos iniciais significativos em infraestrutura, garantindo manutenção, monitoramento e suporte de engenharia para assegurar que seus canais funcionem de forma confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até o momento, mais de 60 canais adotaram a infraestrutura em nuvem da SES, aproveitando sua flexibilidade e economia para transmitir seus canais em todo o mundo.

"Ao trabalhar em conjunto com a SES e alavancar sua abordagem revolucionária de playout na nuvem, temos o poder de gerenciar todos os aspectos deste processo sem um investimento inicial significativo para equipamentos locais com todas as funções localizadas na nuvem", afirma Fabio Buhr, diretor de Operações Globais da Stenna Group. "Essa abordagem nos oferece mais transparência e envolvimento em nosso fluxo de trabalho operacional e nos dá novas possibilidades de como podemos impulsionar nosso conteúdo e atender às necessidades específicas de nosso público no Brasil."

"Ao localizar conteúdo e implementar a substituição de anúncios, o playout em nuvem oferece vantagens distintas em comparação com as abordagens tradicionais de hardware e software, permitindo que as emissoras atendam à crescente demanda por conteúdo personalizado", comenta Jurandir Pitsch, VP de Vendas e Desenvolvimento de Mercado para América Latina e Caribe da SES. "É por isso que temos o prazer de apoiar a Stenna, permitindo que gerenciem seu conteúdo por meio da nuvem com mais agilidade e, ao mesmo tempo, expandam seu alcance".

Sobre a SESA SES tem uma visão ousada de fornecer experiências incríveis em todos os lugares do planeta, distribuindo conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecendo conectividade contínua em todo o mundo. Como líder em soluções de conectividade de conteúdo global, a SES opera a única constelação de satélites multi-órbita do mundo com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo o sistema de órbita terrestre média O3b de baixa latência comprovado comercialmente. Ao alavancar uma vasta e inteligente rede habilitada para nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, conectividade e provedores de serviços em nuvem, emissoras, operadores de plataforma de vídeo e proprietários de conteúdo. A rede de vídeo da SES transporta mais de 8.400 canais e tem um alcance incomparável de 355 milhões de residências, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em:www.ses.com.

Sobre a StennaGroupA Stenna é uma holding que reúne diferentes empresas criadas para atender a maioria das necessidades do mercado audiovisual, de telecomunicações e da indústria do entretenimento em nível global. Reúne diversas áreas com mais de 15 anos de especialização, como gestão de negócios, representação comercial e distribuição de produtos lineares e não lineares. As subsidiárias do conglomerado são Stenna International LLC, Stenna Media, Stenna Content e Colibri Import & Export, juntamente com a gestão dos canais ZooMoo Kids e Woohoo para o território brasileiro. Nossa missão é atuar com conhecimento específico na aceleração e gestão de diferentes negócios com entregas focadas na excelência, inovação e sinergia entre competências. Tudo isso por meio de processos transparentes e de compliance. Mais informações em: www.stennagroup.com.

Para mais informação, favor contactar: Suzanne Ong Comunicações Externas Tel. +352 710 725 500 [email protected]

