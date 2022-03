Comunicado do Business Wire :Planet

A Planet, líder mundial em tecnologia, anunciou hoje que se juntou à Proximis, Datatrans, protel Hotelsoftware e Hoist Group para impulsionar o comércio digital, com soluções de pagamento e software em nuvem com liderança no setor para setores verticais de varejo, hotelaria e serviços financeiros. A empresa combinada opera em mais de 120 mercados e emprega mais de 2.000 pessoas em todo o mundo.

A estratégia da Planet de combinar software, pagamentos e tecnologia é impulsionada pela necessidade de seus clientes de oferecer experiências consistentes, convenientes e personalizadas, que atendam às demandas em constante mudança de seus próprios consumidores. A nova oferta da Planet permite que seus clientes conectem todos os seus canais, online e offline, alinhando softwares e sistemas de pagamento anteriormente fragmentados que priorizavam a função sobre a experiência do cliente final.

A criação de uma plataforma única de ponta a ponta permite que os varejistas ofereçam suporte a jornadas unificadas de compra em todos os canais, incluindo processos complexos, como clicar e coletar, comprar e enviar, e gestão avançada de devolução. Para os hoteleiros, a Planet oferece pagamentos integrados e incorporados que potencializam as jornadas digitais dos hóspedes, ao poupar tempo e permitir que eles gerem receita mediante serviços integrados de valor agregado. Além disto, a Planet trabalha com uma rede de Parcerias de Serviços Financeiros em todo o mundo para fornecer soluções mundiais de processamento de pagamentos.

Os proprietários majoritários Advent e Eurazeo fizeram uma parceria para combinar estas empresas em um líder de tecnologia mundial com foco vertical e a ambição de transformar o comércio digital para seus clientes. As duas parcerias continuarão impulsionando o investimento e a inovação, aproveitando seu alcance mundial combinado e profunda experiência do setor de tecnologia.

A empresa será liderada por Brent Warrington, que se une à Planet com um histórico de grande sucesso na liderança de empresas de tecnologia de alto crescimento, incluindo mais recentemente a PayPal, onde foi o Diretor Global de Marketplaces. Antes disto, Brent passou cinco anos como Diretor Executivo da Hyperwallet, que foi adquirida pela PayPal em 2019. Outros cargos de liderança de Brent incluíram Diretor Executivo da SecureNet Payment Systems (adquirida pela WorldPay) e Diretor Executivo da FundsXpress (adquirida pela FirstData). Brent sucede Patrick Waldron, que está se unindo ao Conselho Administrativo da Planet.

Comentando o anúncio, Brent Warrington disse:

"Temos uma oportunidade incrível pela frente de criar uma empresa que oferece soluções inovadoras que serão transformadoras para nossos clientes e seus consumidores, compradores e convidados através do comércio conectado."

"Seremos uma força diferenciada e disruptiva em nosso setor, o que impulsionará nossas ambições de crescimento, e espero atualizá-lo sobre nosso progresso ao longo de 2022."

SOBRE A PLANET

A Planet fornece soluções integradas de software, pagamento e tecnologia a seus clientes nos setores de hospitalidade e varejo e em todo o mundo mediante uma rede mundial de parcerias de serviços financeiros. Fundada há mais de 35 anos, evoluímos nossos serviços, oferecendo uma plataforma de comércio digital inovadora que coloca a experiência do cliente em primeiro lugar. Com sede em Londres e mais de 2.000 funcionários especializados localizados em seis continentes, atendemos clientes em mais de 120 mercados.

SOBRE A ADVENT INTERNATIONAL

Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores mundiais de capital privado. A empresa investiu em 390 investimentos de capital privado em 42 países e, em 30 de setembro de 2021, tinha EUR 75 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe mundialmente integrada de mais de 255 profissionais de investimento de capital privado na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa tem foco em investimentos em cinco setores principais, incluindo negócios e serviços financeiros; assistência médica; industrial; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Durante mais de 35 anos, a Advent tem se dedicado ao investimento internacional e continua comprometida em fazer parcerias com equipes de gestão para fornecer receita sustentada e crescimento de lucros para empresas de seu portfólio.

SOBRE A EURAZEO:

A Eurazeo é um grupo de investimento global líder, com um portfólio diversificado de EUR 27 bilhões em Ativos sob Gestão, incluindo EUR 19 bilhões de terceiros, investidos em mais de 450 empresas. Com sua considerável experiência em capital privado, imobiliário e dívida privada, a Eurazeo acompanha empresas de todos os portes, ao apoiar seu desenvolvimento através do comprometimento de seus 350 profissionais e oferecer profundo conhecimento do setor, uma porta de entrada para mercados mundiais, além de uma base responsável e estável para crescimento transformacional. Sua sólida base acionista institucional e familiar, estrutura financeira robusta e livre de dívida estrutural, bem como horizonte de investimento flexível permitem à Eurazeo apoiar suas empresas a longo prazo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

