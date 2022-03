Comunicado do Business Wire :OPEX Corporation

OPEX Corporation, um fornecedor com liderança em soluções inovadoras de automação de armazéns, documentos e correio, anunciou as promoções de dois dos principais membros de sua equipe executiva para refletir o crescimento na divisão de automação de armazéns.

Os sistemas de armazém automatizados OPEX ajudam os clientes a maximizar o espaço no armazém e gerenciar picos e demandas, sem depender de mão de obra adicional. Robôs escaláveis e sistemas de armazém automatizados otimizam o ecommerce fulfillment, micro-fulfillment e a logística reversa para lidar rapidamente com devoluções e mão de obra reduzida.

"Continuamos a fazer grandes progressos com a transformação da empresa em uma organização de classe mundial", disse David Stevens, presidente e diretor executivo (CEO) da OPEX, que é de propriedade e operação familiar há mais de 45 anos. "À medida que expandimos, contamos com líderes que refletem nossos valores fundamentais e garantem o fornecimento de soluções de automação de próxima geração para clientes do mundo inteiro."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alex Stevens, presidente de Automação de Armazéns

Alex Stevens foi promovido de vice-presidente a presidente de Automação de Armazéns. Parte integrante da OPEX desde 2010, Alex engaja ativamente os clientes para identificar soluções que resolvam os seus desafios de negócios. Ele também lidera o processo de desenvolvimento de produtos e serviços novos e inovadores.

Contando com um profundo conhecimento em tecnologias de automação, Alex demonstrou liderança com visão de futuro para liderar muitos conceitos e projetos de produtos bem-sucedidos, que levaram à reputação confiável da empresa no espaço mundial de automação de armazéns.

Alex foi fundamental no desenvolvimento do Perfect Pick®, um sistema automatizado de armazenamento e recuperação para o ecommerce fulfillment (centros de logística do comércio eletrônico) e micro-fulfillment (pequenos centros de armazenamento e distribuição), o que reduz a mão de obra, mantém os itens seguros e utiliza de forma eficiente o espaço do armazém para aumentar o rendimento, a confiabilidade e a eficiência.

Drew Stevens, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais em Automação de Armazéns

Como vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais em Automação de Armazéns, Drew Stevens lidera a equipe que fornece soluções inovadoras aos clientes e revendedores globais da OPEX. Esta função recém-criada reflete as vendas e operações globais em expansão da OPEX, assim como a liderança e experiência enérgicas de Drew.

Mais recentemente, como diretor de Desenvolvimento de Negócios para Automação de Armazéns da América do Norte, Drew liderou a sua equipe até níveis recordes de vendas em 2021. A equipe de desenvolvimento de negócios realiza extensas análises operacionais para recomendar soluções de automação personalizadas que atendam às necessidades individuais dos clientes.

Drew ingressou na OPEX em 2014 como especialista em suporte de vendas no negócio de automação de documentos e correio.

"Alex e Drew trazem novas energias e ideias para estes cargos importantes, assim como fizeram ao longo de seu período na OPEX", disse David Stevens. "Juntamente com nossa equipe global, estou ansioso pelo crescimento e sucesso contínuos de nossa empresa."

Sobre a

OPEX Corporation é líder global em automação de próxima geração que oferece soluções inovadoras e exclusivas para a automação de armazéns, documentos e correio. Com sede em Moorestown, Nova Jersey - e instalações em Pennsauken, Nova Jersey, Plano, Texas, França, Alemanha, Suíça, Austrália e Reino Unido - a OPEX tem mais de 1.500 funcionários que estão continuamente reimaginando e fornecendo soluções de tecnologia personalizadas e escaláveis que solucionam os desafios de negócios atuais e do futuro. Saiba mais em OPEX.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220316005317/pt/

Contato

Colleen Ciak [email protected] +1 856.727.1100, ext. 5350 +1 856.912.4952 Cell

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags