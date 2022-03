Comunicado do Business Wire :Kymeta

A Kymeta (www.kymetacorp.com), uma das líderes mundiais em antenas de painel plano que tornam a comunicação móvel global, anunciou hoje o fechamento de um financiamento de capital adicional totalizando aproximadamente US$ 84 milhões, liderado por Bill Gates e com participação da Hanwha Systems, entre outros investidores.

O investimento multimilionário será usado para impulsionar as inovações da Kymeta, acelerar a produção de sua inovadora tecnologia de painel plano dirigida eletronicamente e promover um crescimento ainda maior da empresa, ao mesmo tempo em que nos preparamos para expandir ofertas para clientes de LEO e da área de defesa. Além disso, com esse financiamento, a Kymeta está quase totalmente financiada, o que permitirá à empresa expandir sua capacidade de fabricação para atender à crescente demanda dos clientes por suas antenas de painel plano, continuando a promover a evolução da linha de produtos u8 na banda Ku e a levar a mesma família de produtos para a banda Ka no futuro.

"As oportunidades de crescimento da Kymeta continuam a se multiplicar na medida em que desenvolvemos, entregamos e lançamos no mercado produtos inovadores que fazem grande sucesso", disse S. Douglas Hutcheson, presidente executivo e codiretor executivo da Kymeta. "Este é um período empolgante para os investidores, pois eles veem o crescente entusiasmo por nossos produtos em um momento em que continuamos atingindo nossos marcos, e esse forte apoio financeiro é mais uma prova disso. Nossos avanços tecnológicos dão vantagem competitiva à Kymeta, e estamos empolgados em continuar desenvolvendo nossa família de produtos u8 de segunda geração e tecnologia de terceira geração que promete eficiências ainda maiores e custos mais baixos para nossos clientes".

Hoje, a Kymeta oferece a única família de terminais móveis de alto rendimento com alta largura de banda, baixo consumo de energia e totalmente integrada, que são amplamente adotados por clientes dos setores militar, governamental, empresarial e marítimo em todo o mundo. A antena, o terminal e os serviços exclusivos baseados em metamateriais da Kymeta são usados em diversos setores e vários mercados em todo o mundo e oferecem suporte a conectividade móvel por satélite, celular e multiórbita - de satélites LEO a satélites geoestacionários (geostationary Earth orbit, GEO) sem partes móveis. No ano passado, a Kymeta teve um tremendo impulso por meio de parcerias globais com importantes líderes do setor e testes inovadores que demonstram a interoperabilidade com constelações de satélites LEO e GEO, além de fornecer soluções completas para o futuro que estão disponíveis no mercado hoje.

A Kymeta foi recentemente nomeada número 5 na lista de Empresas mais inovadoras do mundo de 2022 da revista Fast Company e conquistou o BIG Innovation Award, do Business Intelligence Group. Em 2021, a Kymeta também foi nomeada Top Ten Hottest Companies in Satellite pelaVia Satellite Magazine e Hottest New Mobility Solution pela The Association of Telecom, Mobility and IT Management Professionals.Além disso, a Kymeta recebeu o Good Design Gold Award da Austrália, o Teleport Technology of the Year, da World Teleport Association, e o Top Government Mobile Innovation, da Mobile Satellite Users Association.

A Kymeta estará na SATELLITE 2022 de 21 a 23 de março, na sala de reuniões n.º 156, onde a empresa que torna a comunicação móvel global anunciará oficialmente outras parcerias de alto nível, realizará reuniões e fará demonstrações de direção.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder na liberação do potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. As soluções de conectividade por satélite da Kymeta oferecem ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Em conjunto com a antena de satélite de painel plano da empresa - a primeira da categoria - e os serviços Kymeta, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e redes híbridas de satélite e celular a clientes do mundo todo. Detentor de patentes e licenças dos EUA e internacionais, o terminal Kymeta atende à necessidade de sistemas de comunicação de baixo consumo de energia, baixo custo e alto rendimento que não tenham partes móveis. A Kymeta torna a conexão fácil para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Saiba mais em kymetacorp.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005029/pt/

Contato

Consultas de negócios para a Kymeta: Brenda Kuhns Diretora de marketing Kymeta Corporation [email protected]

Consultas da mídia para a Kymeta: Ashley Speller Gerente de relações públicas Summit Group [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

