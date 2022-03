Comunicado do Business Wire :Hytera Communications Corporation Limited

A Hytera (SZSE: 002583), fornecedora líder mundial de equipamentos e soluções de comunicação profissional, orgulha-se do apoio que seus rádios PoC exibidos na Expo 2020 Dubai estão recebendo por vários pavilhões e empresas nacionais para comunicação de segurança, incluindo Austrália, Cazaquistão, Suíça, Emaar Hospitality, Emirates e RTA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005934/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A World Expo 2020 tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022, com o tema "Conectando mentes, criando o futuro". Trata-se da primeira exposição mundial realizada na região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA). São mais de 200 participantes, incluindo nações, organizações multilaterais, empresas e instituições educacionais. Até o momento, 192 países confirmaram sua participação na Expo 2020; 26 presidentes e líderes mundiais já visitaram o local.

Durante a Expo 2020 Dubai, os produtos da Hytera são amplamente utilizados por pavilhões nacionais e equipes de segurança. Diferente dos rádios tradicionais, os rádios PoC da Hytera permitem aos usuários comunicação de voz e vídeo, aumentando assim a eficiência para os profissionais de segurança. Além disso, os mais recentes rádios avançados multimodo convergentes PMR-LTE da Hytera, as câmeras corporais 4G e outros produtos inovadores também são os preferidos da segurança pública, clientes industriais e comerciais.

Kenneth Liang, gerente da Hytera Dubai, disse: "A Hytera explora o mercado no Oriente Médio há mais de 15 anos e estabeleceu muitos relacionamentos de cooperação profundos com governos e empresas locais. Aeroportos, fábricas e outros clientes comerciais utilizam os produtos da Hytera. Esperamos que a Hytera seja apresentada a mais clientes através da World Expo Dubai no Oriente Médio e no mundo".

Apesar dos grandes desafios impostos pela pandemia global, as atividades cotidianas nacionais e regionais estão sendo retomadas gradativamente. À medida que os produtos de banda larga, inteligentes e integrados entrem em um período de atualização, os negócios da Hytera no exterior verão muito mais oportunidades.

Sobre a Hytera

A Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) é uma fornecedora líder mundial de tecnologias e soluções de comunicação profissional. Com recursos de voz, vídeo e dados, fornecemos conectividade mais rápida, segura e versátil para usuários de negócios e de missão crítica. Permitimos que nossos clientes alcancem mais nas operações diárias e na resposta a emergências para tornar o mundo mais eficiente e seguro.

Visite o site oficial da Hytera: https://bit.ly/3MM5MSm

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005934/pt/

Contato

Jia Liu [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags