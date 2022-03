Comunicado do Business Wire :DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais empresas Fortune 500 fornecedoras de serviços de tecnologia, recebeu um contrato de quatro anos do Grupo PreZero, uma fornecedora espanhola de serviços ambientais, que faz parte do Grupo Schwarz, o maior varejista da Europa. A DXC ajudará a PreZero a transformar seus sistemas de TI, permitindo desenvolver abordagens inovadoras para a reciclagem de resíduos para mais de 15 milhões de cidadãos na Espanha e em Portugal.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220316005160/pt/

PreZero's employees undertaking waste recycling activities (Credit: PreZero)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A DXC trabalhará com a PreZero para criar uma plataforma digital moderna que visa acelerar o desenvolvimento de métodos inovadores e sustentáveis de reciclagem de resíduos, ajudando-os em sua missão de proteger o meio ambiente e criar uma cadeia de valor sustentável usando um sistema de reciclagem eficiente, digitalizado e de economia circular.

A PreZero é a especialista em gestão de resíduos e reciclagem do Grupo Schwarz, a empresa por trás do Lidl, um dos principais grupos de supermercados da Europa. Usando uma variedade de inovações ambientais, a PreZero tem um histórico de sucesso na conversão de resíduos em novos produtos, contribuindo diretamente para a economia circular. Por exemplo, a PreZero é uma das pioneiras no uso de larvas de moscas-soldado-negro para processar resíduos alimentares e transformá-los em ração animal rica em proteínas. Em outros lugares, a PreZero está usando tecnologia de classificação de resíduos com inteligência artificial e desenvolvendo soluções de embalagens sustentáveis usando fibras vegetais como alternativa à polpa de madeira em embalagens de papel e papelão.

A DXC ajudará a PreZero a modernizar e reconfigurar o patrimônio de TI herdado com a aquisição do negócio ambiental da Ferrovial na Espanha e em Portugal. Ao transferir suas operações para a nuvem e introduzir as mais recentes tecnologias de automação e segurança, a PreZero se beneficiará de uma melhor continuidade nos negócios, menor risco e maior flexibilidade para apoiar seu crescimento. A DXC também dará suporte aos 17 mil funcionários da PreZero com serviços modernos no local de trabalho, ajudando a melhorar a produtividade e a colaboração da força de trabalho.

"Com décadas de experiência no setor de TI, a DXC é uma parceira confiável em nossa jornada para a nuvem e em nosso próximo capítulo de crescimento", disse Francisco Gimeno, diretor de Transformação Digital da PreZero Espanha. "Contamos com eles para implementar, avançar e automatizar nosso patrimônio de TI e nos permitir impulsionar a inovação no setor de gestão de resíduos."

"Estamos muito satisfeitos por termos sido selecionados como parceiro tecnológico de confiança da PreZero Espanha e entusiasmados em apoiar seu objetivo de construir um futuro mais sustentável", comentou Alfonso García Muriel, diretor de Negócios da DXC Technology Espanha. "Com este novo acordo, continuaremos nossa cooperação de 10 anos com a antecessora da PreZero Espanha, a Ferrovial Services (Cespa). Temos um conhecimento profundo das complexidades da fusão das infraestruturas de TI de duas empresas e trabalharemos em estreita colaboração com a PreZero para criar uma nova e moderna base de TI que sustentará suas ambiciosas metas ambientais e de negócios."

Sobre a PreZero na Espanha e Portugal

Com mais de 17 mil colaboradores e presença em mais de 600 cidades, a PreZero na Espanha e em Portugal presta serviços ambientais a mais de 15 milhões de cidadãos e gere mais de 140 estações de tratamento: parques ecológicos, centrais de compostagem, centrais industriais, centrais de economia circular, centros e depósitos controlados.

A empresa presta serviços de eliminação, triagem, processamento e reciclagem de resíduos, combinando toda a experiência ao longo da cadeia de valor sob o mesmo teto. A PreZero se esforça para ser um motor de inovação na indústria com o objetivo de criar um mundo em que os recursos não sejam mais desperdiçados graças aos ciclos fechados. Zero desperdício, material 100% reutilizável.

A empresa faz parte do Grupo Schwarz, uma das principais empresas varejistas de alimentos na Alemanha e na Europa, incluindo Lidl e Kaufland. www.prezero.es

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implementar serviços em toda a pilha de tecnologia empresarial para impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre nosso nível de excelência em DXC.com.

Declarações prospectivas

Todas as declarações neste comunicado à imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam as expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos em tais declarações serão alcançados. Tais declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora de nosso controle. Além disso, muitos desses riscos e incertezas são atualmente ampliados e podem continuar sendo ampliados ou podem, no futuro, ser ampliados pela pandemia da doença do coronavírus 2019 e o impacto de várias respostas privadas e governamentais que afetam nossos clientes, funcionários, fornecedores e as economias e comunidades onde operam. Para obter uma descrição por escrito desses fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de risco" no Relatório anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2021 e qualquer informação de atualização nas apresentações subsequentes da SEC, incluindo o Relatório trimestral da DXC no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Nenhuma garantia pode ser dada sobre se qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva pode ou será alcançado, e os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que se referem apenas à data em que são feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou divulgar quaisquer revisões de qualquer declaração prospectiva ou de relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220316005160/pt/

Contato

Isabel Granda Diretora de Marketing e Comunicação, Iberia DXC Technology [email protected] Antoine Roussel Gerente de Comunicação Externa DXC Technology, EMEA [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags