Comunicado do Business Wire :CSC

CSC, provedora com liderança mundial em segurança comercial, jurídica, fiscal e de domínio, lançou hoje sua poderosa solução de monitoramento 3D de domínios como parte da plataforma DomainSec. O monitoramento 3D de domínios proporciona uma visão multidimensional imediata dos vetores de ameaças direcionados aos portfólios de domínio corporativo. A solução possibilita que empresas identifiquem domínios suspeitos ou maliciosos criados por terceiros, preparados para confundir os clientes com sites falsos, golpes ou ataques de phishing.

O registro e a exploração de domínios de marca falsos com a finalidade de se cometer fraudes e lançar ataques cibernéticos ocorrem de forma desenfreada. "Com base em uma análise de quatro iniciativas de pesquisa da CSC sobre os últimos três anos, mais de 7 em cada 10 domínios contendo nomes de marcas na Internet são falsos", disse Mark Calandra, presidente do negócio de Serviços de Marca Digital da CSC. "Com frequência, a intenção dos registros de domínios maliciosos é tirar proveito da confiança que os clientes têm na empresa-alvo para lançar ataques de phishing e violação da marca digital, o que leva à perda de receita, desvio de tráfego e diminuição da reputação da marca." Além disso, entre um terço a quase dois terços dos domínios falsos são configurados com registros MX, o que pode habilitá-los a lançar campanhas de phishing por e-mail.

"No mundo atual de modelos de segurança de confiança zero, a primeira linha de defesa para muitas empresas é monitorar e mitigar proativamente os vetores de ameaças que almejam alcançar o seu ecossistema de domínio global", disse Ihab Shraim, diretor de tecnologia do negócio de Serviços de Marca Digital da CSC. "A pesquisa mostra que os ataques de phishing e de marcas geralmente iniciam com o registro de nomes de domínio maliciosos e confusos, domínios ou subdomínios legítimos comprometidos ou sequestrados, ou por meio de e-mail associado a uma carga de malware de anexo. Isso pode permitir a implantação de ransomware na máquina host ou em um e-mail associado a um link que redireciona o usuário a um site falso que pertence a agentes mal-intencionados para injetar o malware por meio de uma vulnerabilidade do navegador."

Para empresas que gerenciam várias marcas globalmente, com centenas ou milhares de domínios em seus portfólios, a detecção e desativação rápida destes domínios falsos e maliciosos é essencial. O monitoramento 3D de domínios oferece uma visão multidimensional dos vetores de ameaças direcionados a domínios específicos. Os clientes terão a capacidade de mitigar riscos e ameaças tomando medidas corretivas eficazes e rápidas por meio de uma série incomparável de opções de fiscalização da CSC.

Para saber mais sobre a análise do registro e exploração de domínios de marcas falsas, visite o nosso blog.

Sobre a CSC

A CSC é a fornecedora confiável favorita do Forbes Global 2000 e 100 Best Global Brands® em nomes de domínio corporativos, sistema de nomes de domínio (DNS), gerenciamento de certificados digitais, bem como marca digital e proteção contra fraudes. À medida que as empresas globais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, a CSC pode ajudá-las a entender os pontos cegos de segurança cibernética conhecidos que existem e assessorá-las na proteção de seus ativos digitais e marcas online. Ao tirar proveito da tecnologia proprietária da CSC, as empresas podem estabelecer sua postura de segurança para a proteção contra vetores de ameaças cibernéticas, que visam seus ativos online, e danos à reputação da marca, ajudando-as a evitar perdas devastadoras de receita e penalidades financeiras significativas devido a políticas, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). A CSC também oferece proteção de marca online - uma combinação de monitoramento de marca online e atividades de fiscalização - e adota uma abordagem holística para a proteção de ativos digitais, juntamente com serviços de proteção contra fraudes para combater o phishing. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, temos escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam - e alcançamos isso empregando especialistas em todos os negócios em que servimos. Visite cscdbs.com.

Contato

Steve Bosk W2 Communications 215-378-1056 [email protected] CSC® - Sala de notícias

