Comunicado do Business Wire :Aleph Farms

A Aleph Farms, a primeira empresa a produzir bifes bovinos cultivados, anunciou hoje que está expandindo sua linha de produtos para incluir uma plataforma exclusiva para produção de colágeno de cultura de células. A estratégia altamente diferenciada e integrada da empresa para desenvolver uma alternativa completa aos animais na pecuária intensiva é um testemunho de sua visão inclusiva para complementar práticas agrícolas sustentáveis, mas menos produtivas, de pecuária.

"O setor da agricultura celular fez grandes promessas para substituir uma grande parte das práticas de pecuária intensiva, responsáveis por até 70% da produção global de carne. A carne cultivada, no entanto, é apenas parte da solução, já que a carne representa apenas entre 30% e 35% da vaca que é abatida. O resto inclui muitos outros subprodutos valiosos. Para alcançar nossa visão, precisamos fornecer alternativas também a outras partes do animal, incluindo produtos à base de colágeno", disse Didier Toubia, cofundador e diretor executivo da Aleph Farms. "Focar em categorias únicas de produtos animais não leva em conta a complexidade do ecossistema de agricultura animal. A transição de proteínas deve contar com uma abordagem baseada em sistemas para contribuir com sucesso para uma transição abrangente, justa e inclusiva para a pecuária".

O colágeno tradicional é produzido através da fervura e do processamento de peles e ossos bovinos, e é amplamente utilizado em diversas indústrias. O colágeno cultivado da Aleph Farms oferece atributos do colágeno natural de origem animal que não se comparam a alternativas à base de plantas ou recombinantes fermentados.

A Aleph Frontiers é uma divisão do centro de pesquisa da Aleph Farms voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos para comercialização futura. Enquanto os primeiros produtos surgem da incubadora da empresa, revelada recentemente e após 18 meses de pesquisas por uma equipe de especialistas em modo invisível, o colágeno da Aleph agora está seguindo para o estágio de completo desenvolvimento e deve ser lançado em 2024.

"Estamos aproveitando componentes essenciais do nosso método de produção para bifes, inclusive nossas fontes de células bovinas e meio de crescimento livre de componentes animais, para produzir diversos tipos de colágenos idênticos aos da natureza diretamente de células bovinas, como também a matriz extracelular (entire extracellular matrix, ECM) que é formada por diversas proteínas formadoras de fibras e representa a matriz completa de pele, ossos e articulações", disse a Dra. Neta Lavon, diretora de tecnologia e vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Aleph Farms. "O colágeno é a proteína mais abundante da ECM e é bem reconhecida por seus benefícios".

Este anúncio vem após a expansão da empresa para sua nova planta piloto de produção de bifes cultivados. As duas plataformas compartilham amplamente insumos e equipamentos semelhantes e apresentam sinergias operacionais e de redução de custos.

A Aleph Farms produz bifes bovinos cultivados a partir de células não modificadas geneticamente, que não são imortalizadas, isoladas de vacas vivas, sem abate do animal e com impacto significativamente reduzido no meio ambiente. A empresa foi cofundada em 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub do Strauss Group, e pelo Professor Shulamit Levenberg da Faculdade de Engenharia Biomédica do Technion - Instituto de Tecnologia de Israel. A visão da empresa é fornecer nutrição incondicional para qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para mais informações, siga Aleph Farms no Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn ou visite www.aleph-farms.com. Acesse o kit de imprensa da Aleph Farms aqui.

