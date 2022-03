China aumenta número de leitos de hospital diante da propagação da variante ômicron

A China começou a ampliar o número de leitos de hospital depois de anunciar nesta quarta-feira (16) milhares de novos casos de covid-19 provocados por um surto da variante ômicron, que motivou o confinamento de milhões de pessoas no país.

A China registrou 3.290 novos casos nesta quarta-feira, 11 deles com gravidade.

O número é inferior aos mais de 5.000 casos de terça-feira, mas a variante contagiosa pressiona o sistema de saúde chinês e a estratégia covid zero do governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, não registra oficialmente mortes relacionadas com a covid há mais de um ano.

Antes, o país enviava todos os pacientes com sintomas de covid-19 para hospitais especializados.

Mas com o forte aumento dos contágios, que provocou o confinamento da cidade de Shenzhen (sul), um centro tecnológico de 17,5 milhões de habitantes, surgiram os temores de escassez de leitos hospitalares.

A Comissão Nacional da Saúde afirmou na terça-feira que pacientes com casos moderados de covid-19 poderiam permanecer isolados em um centro de quarentena para aliviar a pressão sobre os centros médicos.

"Os pacientes com a variante ômicron são geralmente casos assintomáticos e moderados, em sua maioria não exigem um tratamento sério", afirmou a comissão.

"Qualquer internação em hospitais designados exigirá muitos recursos médicos", acrescentou.

As imagens de pacientes deitados em macas do lado de fora dos hospitais do território semiautônomo de Hong Kong, sobrecarregados pelo surto de infecções, preocupam as autoridades chinesas, que aceleram a construção de hospitais em algumas províncias.

Imagens do canal estatal CCTV mostraram nesta quarta-feira dezenas de gruas gigantes usadas para montar os "hospitais temporários" na província de Jilin (nordeste), que registrou mais de 5.000 casos na última semana.

A província, de mais de 24 milhões de habitantes, tem apenas 22.800 leitos de hospital.

O novo surto de covid provocou o confinamento de dezenas de milhões de pessoas em todo o país, assim como longas filas diante dos locais de testes e controles mais rígidos nos portos, o que gera o temor de interrupções no comércio.

prw/apj/leg/mas/dbh/fp

Tags