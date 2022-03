Chelsea vence Lille na França e vai às quartas da Champions

O Chelsea conseguiu cumprir a missão de selar sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o Lille por 2 a 1 nesta quarta-feira na França, após vencer o jogo de ida em Londres por 2 a 0.

O Lille chegou a sonhar com a virada quando abriu o placar com o turco Burak Yilmaz no primeiro tempo, de pênalti, mas o atual campeão europeu mostrou sua força e garantiu a vitória com gols de Christian Pulisic e César Azpilicueta.

