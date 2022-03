Alerta de tsunami é emitido após terremoto de magnitude 7,3 no Japão

O terremoto de magnitude 7,3, que atingiu a costa de Fukushima, no norte do Japão, pode provocar um tsunami. A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta para ondas de até um metro em partes das províncias de Miyagi e Fukushima.

A televisão nacional NHK disse que o tsunami já pode ter atingido algumas áreas.

A Força de Autodefesa Aérea do Japão disse que despachou caças da base de Hyakuri na província de Ibaraki, ao sul de Fukushima, para coleta de informações e avaliação de danos.

O primeiro-ministro Fumio Kishida disse a repórteres que o governo estava avaliando a extensão dos danos e prometeu fazer o máximo para operações de resgate e socorro.

Não há relatos de vítimas.

