Tuchel diz que Chelsea não pode usar sanções como "desculpa"

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, disse nesta terça-feira que o clube não pode usar como "desculpa" as sanções impostas contra seu proprietário, o milionário russo Roman Abramovich.

O time inglês está exercendo suas atividades sob uma licença especial, após o governo britânico congelar os bens de Abramovich na semana passada, como parte de uma lista de medidas impostas contra o milionário por conta da invasão do exército da Rússia na Ucrânia.

Com as restrições, o Chelsea está impedido de vender ingressos e não pode gastar mais de 20 mil libras em viagens nos jogos fora de casa.

O atual campeão europeu vai à França nesta quarta-feira enfrentar o Lille no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após vencer na ida por 2 a 0, os 'Blues' podem até perder por um gol de diferença que garantem vaga na próxima fase.

"Há restrições e temos que lidar com isso. Há ajustas no número de pessoas na delegação, no número de acomodações e em como viajamos", disse Tuchel em entrevista coletiva.

"Pelo que entendi, tudo está em ordem agora. Podemos chegar em condições profissionais, porque não é uma questão de luxo", acrescentou o treinador.

"Temos uma margem para ir e jogar a partida em Lille, onde não haverá nenhuma desculpa sobre este tipo de organização", concluiu.

