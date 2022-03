Torre Eiffel ganha antena de rádio e cresce 6 metros

A partir desta terça-feira (15), a Torre Eiffel passa a ostentar 330 metros de altura, graças à instalação de uma nova antena de rádio de seis metros de comprimento, que aproxima este monumento um pouco mais das estrelas.

"Não deixo de crescer desde 1889! Hoje celebramos um novo capítulo histórico: a instalação de uma nova antena que me faz crescer de 324 metros para 330 metros", diz uma mensagem na conta do monumento, um dos mais visitados do mundo, no Twitter.

Sob os olhares atentos de turistas e curiosos, um helicóptero posicionou a nova antena no topo da "Dama de Ferro", onde um técnico esperava para fixá-la. A operação levou 15 minutos, após 3 horas de atraso pelo mau tempo, acompanhou a AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um grande orgulho", disse à imprensa o presidente da empresa gestora SETE, Jean-François Martins, para quem a inédita operação, realizada com um helicóptero, marca a história da Torre Eiffel: "um lugar de experimentação tecnológica e científica".

O monumento foi construído pelo arquiteto Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1899 e foi, precisamente, sua função como transmissor de rádio, em um primeiro momento com fins militares, que o salvou de ser desmontado, acrescentou Martins.

Preparada "durante mais de um ano", a operação custou um milhão de euros (US$ 1,1 milhão). A nova antena, que permite a toda região de Paris acessar a rádio digital terrestre, pesa 350 quilos, segundo Arnaud Lacaussy, do operador de difusão TDF.

A instalação da antena acontece em meio aos trabalhos de pintura deste símbolo de Paris, que vai recuperar um aspecto mais dourado em virtude dos Jogos Olímpicos de 2024, a serem realizados na "Cidade do Amor".

nk-tjc/mb/dd/tt

Tags