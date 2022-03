Tiros disparados durante visita de ministra chilena à região mapuche

Tiros foram ouvidos nesta terça-feira (15) durante a visita da comitiva da ministra do Interior chilena, Izkia Siches, a Araucanía, onde vivem as comunidades mapuches.

Siches, que tomou posse na sexta-feira com o governo do esquerdista Gabriel Boric, iniciou nesta terça, junto com outros ministros, a primeira visita à região militarizada desde outubro, quando o ex-presidente Sebastián Piñera decretou estado de exceção após ataques incendiários.

A delegação precisou desviar a rota que seguia por uma estrada rural até a comunidade mapuche de Temucuicui, no município de Ercilla, devido a um veículo em chamas que bloqueava o acesso e tiros disparados para o alto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Siches passava por uma área onde ocorreram vários ataques para se encontrar com o pai de Camilo Catrillanca, um indígena morto por um policial em 2018.

Uma placa foi encontrada perto do local que dizia: "Izkia Siches, enquanto houver presos políticos mapuches, não haverá diálogo".

A visita faz parte de uma nova estratégia do governo de Boric para abordar um dos temas mais controversos de sua nova administração: a série de ataques registrados nas regiões de Araucanía e BioBío, no sul do Chile.

Grande parte das comunidades indígenas mapuches estão instaladas ali, reivindicando terras que consideram suas por direitos ancestrais e que hoje estão nas mãos de empresas florestais.

Grupos radicais mapuche assumiram a autoria de alguns dos ataques, mas também denunciam a presença de grupos de defesa florestal, sabotagens da polícia, além de traficantes de drogas.

apg-pa/rsr/msa/atm/jc/mvv

Tags