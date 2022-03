TAS rejeita pedido da Federação Russa de Futebol contra sanções da Uefa

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou nesta terça-feira o pedido da Federação Russa de Futebol (FUR) para suspender as sanções impostas pela Uefa contra clubes e seleções da Rússia devido à invasão na Ucrânica.

Com isso, as equipes russas continuam excluídas das competições europeias até que haja uma decisão definitiva sobre o recurso da FUR, enquanto o TAS prometeu dar uma resposta até o fim da semana sobre uma eventual suspensão das sanções impostas pela Fifa.

As equipes afetadas são o Spartak Moscou, que permanece excluído da Liga Europa, e a seleção feminina da Rússia, fora da Eurocopa 2022, a não ser que a decisão final saia antes do torneio, que começa em junho.

"O processo de arbitragem do TAS continua. As partes não entraram em acordo sobre um processo acelerado e uma audiência ainda não foi marcada", informou o tribunal.

Em 28 de fevereiro, em comunicado conjunto, Fifa e Uefa decidiram excluir as equipes russas das competições internacionais devido à invasão na Ucrânia, acatando as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Para o futebol russo, a sanção mais dura foi a exclusão da seleção masculina da Copa do Mundo de 2022, antes mesmo da disputa da repescagem das eliminatórias europeias.

