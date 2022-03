Putin: Ucrânia não mostra atitude séria em negociações por solução para conflito

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta terça-feira a Ucrânia de não "demonstrar atitude séria" nas negociações por uma solução para o conflito atualmente em curso entre os dois países. O líder russo fez as declarações em conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, de acordo com comunicado divulgado pelo Kremlin

Putin também alegou que os líderes da União Europeia (UE) ignoraram as "ações criminais e desumanas" de forças militares ucranianas em Donetsk, onde teriam executado ataque de mísseis a uma área residencial, com mortes entre civis.

Em publicação no Twitter, Michel afirmou ter enfatizado a "urgente necessidade" de encerrar a guerra. "A UE está unida na condenação da agressão da Rússia, respondendo com sanções poderosas e fornecendo mais apoio à Ucrânia", escreveu.

Michel exortou Moscou a retirar as tropas do país vizinho, em um cessar-fogo imediato, e pediu que Putin pare o "bombardeio indiscriminado" de civis. "A Rússia deve permitir urgentemente o acesso humanitário e a passagem segura", comentou.

