Presidente ucraniano discursará no Congresso dos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursará no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 16, enquanto ele usa os grandes órgãos legislativos do Ocidente como um palco global para orquestrar apoio contra a invasão da Rússia. O discurso transmitido ao vivo de Zelensky no Capitólio estará entre os mais importantes em uma estratégia única e muito pública em sua luta.

Quando Zelensky for transmitido, seu discurso pode muito provavelmente colocá-lo em desacordo com o presidente Joe Biden, que não aceitou fornecer uma zona de exclusão aérea ou facilitar a transferência de aviões militares da vizinha Polônia, o que Zelenksy vem pedindo desde o início da guerra.

O ucraniano quer que o Ocidente "feche o céu" - um grito de guerra agora na cultura pop - para evitar os ataques aéreos russos que estão devastando seu país. Embora Zelensky e Biden falem quase diariamente por telefone, o presidente ucraniano encontrará um público potencialmente mais receptivo no Congresso.

A próxima parada de Zelensky pode ser a Espanha. Nesta terça-feira, o presidente do Câmara dos Deputados da Espanha convidou o presidente ucraniano a se dirigir aos legisladores espanhóis por meio de videolink.

