Polonesa Swiatek vence Kerber e avança às quartas de Indian Wells

A polonesa Iga Swiatek, primeira cabeça de chave em Indian Wells, conseguiu nesta terça-feira uma difícil classificação para as quartas de final do torneio contra a ex-número 1 do mundo Angelique Kerber.

Swiatek, quarto colocada no ranking da WTA, venceu a alemã Kerber (16ª) por 2 setas a 1, parciais de 4-6, 6-2 e 6-3 na quadra central em Indian Wells (Califórnia).

A jovem polonesa, de 20 anos, conseguiu a virada após perder po primeiro set contra a experiente Kerber, de 34 anos, e alcançar o triunfo em um set final em que chegou a estar perdendo por 2 a 3 depois de ter seu serviço quebrado.

Sob o sol do deserto californiano (32 graus), Swiatek se superou graças ao seu saque poderoso e venceu os quatro games seguintes garantindo a vitória em duas horas e oito minutos.

"Estou muito feliz por ter jogado contra Angie. A consistência que jogadoras como ela ou Simona (Halep) mostram na quadra todos esses anos é genial", disse Swiatek sobre a alemã, que conquistou o último de seus três títulos de Grand Slam em 2018 em Wimbledon.

Swiatek, campeã de Roland Garros em 2020, enfrentará nas quartas de final a vencedora da partida entre a americana Madison Keys e a britânica Harriet Dart.

A polonesa é a tenista mais bem classificada no ranking da WTA que permanece em Indian Wells, após a eliminação da bielorrussa Aryna Sabalenka (terceira) em sua estreia.

