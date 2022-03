ONU denuncia crimes contra Humanidade em Mianmar

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou, nesta terça-feira (15), os massacres em Mianmar e acusou o exército de possíveis crimes contra a Humanidade e crimes de guerra após o golpe de Estado do ano passado.

Em um relatório que cobre o período após o golpe de Estado - iniciado em 1 de fevereiro de 2021 -, o Comissariado pede à comunidade internacional que adote medidas imediatas para conter a espiral de violência em Mianmar.

"Conseguimos identificar a existência de um padrão de comportamento ao longo do último ano que mostra ataques sistemáticos, coordenados e planejados, e há sinais claros de que podem configurar crimes contra a Humanidade e crimes de guerra", declarou a porta-voz do organismo, Ravina Shamdasani, na apresentação do relatório.

Em comunicado, a alta comissária Michelle Bachelet denunciou "a terrível magnitude das violações do direito internacional sofridas pelo povo de Mianmar" e exigiu "uma resposta internacional firme, unida e determinada".

A ex-presidente chilena acusou o exército birmanês de cometer "violações sistemáticas e generalizadas e ataques aos direitos humanos" e de mostrar "desrespeito flagrante pela vida humana".

Algumas violações "podem ser equiparadas a crimes de guerra e crimes contra a Humanidade", estimou a ONU, que tem o costume de deixar para os tribunais decidir.

Mais de um ano após o golpe que derrubou Aung San Suu Kyi e encerrou um hiato democrático de 10 anos, Mianmar continua mergulhada no caos.

Milícias contrárias à junta no poder pegaram em armas contra os generais, que asfixiam violentamente qualquer oposição.

Shamdasani ressaltou ainda que antes do golpe, o Alto Comissariado já havia notado que as Forças Armadas birmanesas "cometeram crimes contra a humanidade pelo tratamento dispensado aos rohingyas", a minoria muçulmana do país.

O golpe de 1º de fevereiro de 2021 desencadeou protestos em massa e uma sangrenta repressão que deixou mais de 1.500 civis mortos e quase 12.000 presos, segundo uma ONG local.

Suu Kyi, por sua vez, permanece detida desde o golpe e enfrenta várias acusações que podem resultar em penas de mais de 150 anos de prisão.

