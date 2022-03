Ocidente volta a pressionar China para que deixe de apoiar a Rússia

A China está sob intensa pressão diplomática da Europa e dos Estados Unidos para parar de apoiar a Rússia e sua economia, atingida por inúmeras sanções desde a invasão da Ucrânia.

Os países ocidentais impuseram várias sanções nas últimas semanas que podem até levar a Rússia a dar calote em sua dívida, segundo a agência de classificação financeira Fitch.

As sanções vão desde o congelamento de ativos até a proibição de exportar determinados produtos para a Rússia, passando por medidas para paralisar o setor bancário ou o fechamento do espaço aéreo europeu para empresas do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas Pequim está relutante em parar de apoiar seu aliado.

O governo russo, isolado e lutando contra a desvalorização de sua moeda, teria pedido ajuda econômica e militar à China, e segundo o jornal americano New York Times, que cita fontes anônimas, a China parece ter respondido positivamente à demanda, pelo menos em parte.

Mas é difícil para Pequim encontrar o equilíbrio entre sua amizade com a Rússia e seu desejo de evitar o conflito de interesses internacionais e até mesmo estar sujeito a sanções ocidentais.

Os Estados Unidos descreveram na segunda-feira como "profundamente preocupante" o "alinhamento" entre Pequim e Moscou, após uma reunião em Roma entre Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA, e Yang Jiechi, alto-funcionário diplomático do Partido Comunista Chinês (PCC).

Desde o início da invasão, a China se recusou a condenar abertamente a operação militar, chamando sua amizade com a Rússia de "sólida" na semana passada.

"A China está pensando em seus próprios interesses", diz Alexander Gabuev, especialista em relações sino-russas do Carnegie Moscow Center, em Moscou.

"Uma Rússia mais fraca é provavelmente uma Rússia que servirá melhor aos seus interesses, porque terá mais influência sobre ela", diz o especialista.

No momento, a China tenta aparecer como uma potência neutra, pedindo "contenção" e negociação entre Rússia e Ucrânia, enquanto critica a expansão da OTAN.

A imprensa dos EUA, citando fontes não identificadas, diz que Pequim está disposta a apoiar a economia russa e até mesmo fornecer armas e apoio logístico às tropas do presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia.

A AFP não conseguiu verificar essas alegações.

O chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, em linha com outros países ocidentais, disse que pediu a Pequim que exerça sua "considerável influência" em Moscou para garantir um cessar-fogo.

Um apelo aparentemente para o vazio.

Na China, a mídia estatal pegou alguns dos argumentos do Kremlin, como a Ucrânia usando civis como "escudos humanos" e os Estados Unidos financiando programas biológicos militares na Ucrânia.

"A posição chinesa não é tanto pró-russa quanto anti-americana", diz Alexander Gabuev, do Carnegie Moscow Center.

A invasão da Ucrânia, que ocorreu três semanas após a visita de Vladimir Putin a Pequim para os Jogos Olímpicos, pode prejudicar a amizade sino-russa descrita como "ilimitada" durante a visita do líder do Kremlin.

"Quanto mais longo e violento for o conflito, mais complicada será a situação para a China", prevê Ni Lexiong, professor do Instituto de Estratégia de Defesa Nacional de Xangai.

lxc-apj/pc/mb/gf

Tags