México deporta aos EUA traficante cuja captura provocou caos na fronteira

O narcotraficante Juan Gerardo Treviño, conhecido como "Huevo" e líder do Cartel do Noroeste, foi deportado nesta terça-feira (15) aos Estados Unidos, informou o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, após o caos provocado durante a sua captura na fronteira entre os dois países.

López Obrador indicou que Treviño foi entregue durante a madrugada às autoridades do país vizinho, pois ele tem dupla nacionalidade, mexicana e americana, o que tornou desnecessário tramitar o pedido de extradição que havia contra o criminoso.

A imprensa mexicana difundiu imagens do momento em que o traficante, sob fortes medidas de segurança, foi entregue na fronteira entre a Baixa Califórnia, no noroeste do México, e a Califórnia, nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Treviño, que foi capturado no domingo, é requerido pela Justiça dos Estados Unidos sob as acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, enquanto no México ele também é acusado de homicídio e terrorismo, informou na segunda-feira a Secretaria de Defesa do México.

"[Treviño] foi deportado aos Estados Unidos, mas não extraditado, porque é cidadão americano", detalhou à AFP uma fonte federal mexicana. "Ele foi entregue às autoridades" dos EUA na ponte internacional entre Tijuana (México) e San Isidro (EUA), acrescentou.

A captura de Treviño desencadeou o caos na cidade de Nuevo Laredo, com intensas tiroteios, bloqueios viários e veículos incendiados, e os distúrbios se estenderam até a madrugada de segunda-feira. A situação forçou a embaixada dos Estados Unidos a fechar "até segundo aviso" o seu consulado na cidade fronteiriça com o estado do Texas.

Também foram suspensas as atividades escolares e a passagem, por algumas horas, pelas pontes internacionais.

O detido é sobrinho de Miguel Ángel Treviño, conhecido como 'Z-40' e considerado o último líder dos Zetas, uma organização surgida do Cartel do Golfo (o mais antigo do México), formada por militares desertores e que se caracterizou por suas ações de extrema violência.

jg/axm/yow/rpr

Tags