Mais de 100 mil pessoas e organizações britânicas dispostas a acolher ucranianos

Mais de 100 mil pessoas e organização no Reino Unido manifestaram interesse em hospedar refugiados ucranianos em suas casas, um dia depois de o governo de Boris Johnson anunciar um plano de acolhida por parte de particulares.

"É fantástico que mais de 100.000 pessoas e organizações tenham demonstrado sua disposição de apoiar os ucranianos que fogem da guerra por meio do programa Homes for Ukraine", tuitou o primeiro-ministro Boris Johnson, agradecendo a ajuda.

As pessoas que decidirem abrigar refugiados ucranianos em suas casas receberão 350 libras (US$ 456) por mês. O período mínimo obrigatório de "hospedagem" é de pelo menos seis meses.

Os refugiados beneficiários, que deverão obter um visto, poderão viver e trabalhar no Reino Unido por até três anos, além de receberem benefícios sociais.

A invasão russa da Ucrânia levou quase três milhões de pessoas ao exílio, conforme balanço mais recentes de agências da ONU.

Criticado por sua lentidão e pelo baixo número de vistos concedidos - 4.600, segundo os últimos números divulgados nesta terça-feira -, assim como pela complexidade do processo inicial, o governo Boris Johnson vem simplificando e ampliando o programa.

No início, só se aplicava a ucranianos com laços familiares no Reino Unido e exigia que as pessoas viajassem para um dos poucos centros emissores britânicos na Europa para solicitar um visto.

Mas a partir desta terça-feira, os ucranianos com passaporte e um local de acolhimento no Reino Unido podem solicitar on-line sua permissão para viajar ao país e, se seu pedido de visto for bem-sucedido, fornecer sua biometria na chegada.

O Executivo também está trabalhando "para identificar o uso apropriado dos ativos apreendidos" no âmbito das sanções contra magnatas russos próximos ao presidente Vladimir Putin, anunciou ontem um porta-voz de Downing Street.

