Isner elimina argentino Diego Schwartzman na terceira fase de Indian Wells

O argentino Diego Schwartzman foi eliminado nesta terça-feira na terceira fase do Masters 1000 de Indian Wells pelo americano John Isner em dois sets.

Isner, 23º do ranking da ATP, venceu Schwartzman (14º) com parciais de 7-5 e 6-3 em uma hora e 19 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells, na Califórnia.

'El Peque' resistiu ao gigante americano (de 2,08m de altura) num primeiro set em que teve uma bola para empatar em 6-6 mas acabou cedendo seu serviço e o set.

Sob o calor do deserto californiano (32º graus), Schwartzman sentiu o golpe emocional e definhou no segundo set diante da força do saque de Isner, que conseguiu 13 'aces' e não sofreu uma única quebra de serviço na partida.

Isner enfrentará o vencedor do duelo entre o cazaque Alexander Bublik e o búlgaro Grigor Dimitrov pelas oitavas de final.

