Deslizamento soterra dezenas de casas em povoado andino no Peru

Um deslizamento de rocha e lama de uma colina soterrou dezenas de casas nesta terça-feira em um povoado andino no norte do Peru, e as autoridades temem que dezenas de pessoas estejam presas e desaparecidas.

"O deslizamento cobriu, segundo relatório preliminar, aproximadamente entre 60 e 80 casas. Elas foram completamente cobertas", disse à rádio RPP o governador da região norte de La Libertad, Manuel Llempen.

