Desemprego no Reino Unido retorna ao nível de antes da pandemia

O desemprego no Reino Unido caiu no período de três meses que terminou em janeiro, retornando ao nível anterior à pandemia de coronavírus, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

A taxa foi de 3,9% no período, em comparação a 4,1% no último trimestre do ano passado, "retornando aos níveis anteriores à pandemia de coronavírus", afirmou o ONS.

O ministro da Economia, Rishi Sunak, celebrou o número e disse ter confiança de que o mercado de trabalho está em "boa posição para enfrentar os atuais desafios globais", no contexto da invasão russa da Ucrânia, o aumento da inflação e o confinamento de várias cidades na China que dificultam a recuperação.

De acordo com o ONS, o número de trabalhadores britânicos aumentou em 275.000, até o recorde de 29,7 milhões, em fevereiro.

Os salários, no entanto, os salários estão diminuindo e o Reino Unido registra a maior taxa de inflação anual em quase 30 anos.

