Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para reconhecer organizações e escolas de ensino médio com soluções de sustentabilidade, anuncia oficialmente que o ciclo de 2023 já está aberto para inscrições. As inscrições serão aceitas até 6 de julho de 2022, através do portal online do prêmio. Pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio ao redor do mundo com soluções de sustentabilidade são convidadas a se inscrever em uma das cinco categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ensino Médio Global.

O ciclo de premiação de 2022 recebeu um recorde de 4.000 inscritos, marcando um aumento significativo de 68,5% nas inscrições em comparação com o ciclo anterior -além de um recorde de 151 países.

A respeito da abertura do ciclo de inscrições para 2023, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor-Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse que, nos últimos 14 anos, o prêmio cumpriu com orgulho seu objetivo de reconhecer e recompensar as realizações daqueles que estão soluções de sustentabilidade impactantes, inovadoras e inspiradoras. "À medida que continuamos a construir esse legado, esperamos premiar o próximo quadro de pioneiros da sustentabilidade, que impulsionarão mudanças ambientais e sociais reais e gerarão um impacto positivo ainda maior no mundo". H.E. Al Jaber acrescentou que os jovens continuam sendo um foco integral do prêmio, que está comprometido em capacitar um número ainda maior de futuros líderes de sustentabilidade, fornecendo-lhes uma plataforma para transformar suas ideias ousadas em realidade, por meio da categoria Global High Schools.

"O Prêmio Zayed de Sustentabilidade continua a ser um parceiro firme e líder de pensamento no desenvolvimento sustentável internacional. Ao ampliar o trabalho crítico que está sendo feito globalmente em saúde, energia, alimentos e água e facilitar a entrega dessas soluções a comunidades vulneráveis em todo o mundo por meio dos vencedores do Prêmio, ajudamos a transformar a vida de mais de 370 milhões de pessoas", disse H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber.

O fundo anual de US$ 3 milhões (cerca de 15 milhões de Reais) do Prêmio Zayed de Sustentabilidade recompensa os vencedores com US$ 600.000 (pouco mais de 3 milhões de Reais) em cada categoria. A categoria Global High Schools é dividida em seis vencedores ao redor do mundo, com cada escola podendo receber US$ 100.000 (aproximadamente 500 mil Reais) para iniciar ou expandir ainda mais seu projeto. As seis regiões mundiais da categoria Global High Schools são as Américas, Europa e Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África, África Subsaariana, Sul da Ásia e Leste Asiático e Pacífico.

Inspirado pela sustentabilidade e pelo legado humanitário do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o prêmio reconheceu, até o momento, um total de 96 vencedores cujas soluções ou projetos escolares liderados por estudantes transformaram positivamente a vida de milhões.

Embora os formulários de inscrição variem por categoria, os elementos principais de cada inscrição estão nas formas inovadoras, impactantes e inspiradoras pelas quais a tecnologia, os aplicativos e as soluções propostas visam transformar a vida das pessoas para melhor.

Para as categorias Saúde, Alimentos, Energia e Água, as organizações devem demonstrar que estão melhorando o acesso a produtos ou serviços essenciais e têm uma visão de longo prazo para melhorar condições de vida e de trabalho. Na categoria Global High Schools, os projetos devem ser liderados pelos alunos, com ênfase no envolvimento ativo dos estudantes nos processos de planejamento, implementação e monitoramento.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade tem um processo de avaliação em três etapas, começando com a "due diligence" realizada por uma consultoria independente de pesquisa e análise. Isso identifica as entradas qualificadas e resulta na seleção de candidatos elegíveis. Depois disso, as avaliações são realizadas por um Comitê de Seleção composto por painéis específicos por categorias com especialistas internacionais independentes. A partir desta lista de candidatos, os finalistas são escolhidos e enviados ao júri do prêmio, que elege por unanimidade os vencedores em todas as cinco categorias.

Os vencedores serão anunciados em 2023 durante uma cerimônia de premiação como parte da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW).

Para mais informações, visite www.ZayedSustainabilityPrize.com

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

Estabelecido pela liderança dos Emirados Árabes Unidos, em 2008, para homenagear o legado de seu fundador, o falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para sustentabilidade e soluções humanitárias em todo o mundo.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade reconhece e recompensa pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos (ONGs) e escolas de ensino médio ao redor do globo, que estão comprometidas em acelerar soluções sustentáveis de impacto.

Nos últimos 14 anos, o Prêmio premiou 96 vencedores. Coletivamente, eles impactaram positivamente a vida de mais de 370 milhões de pessoas em todo o mundo. As categorias do Prêmio Zayed de Sustentabilidade são Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ensino Médio Global.

Para obter mais informações, visite www.ZayedSustainabilityPrize.com ou acesse nossas plataformas de mídia social no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005734/pt/

