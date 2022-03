Comunicado do Business Wire :VanEck

A VanEck anunciou hoje que fez parceria com o Banco Bradesco S.A. como depositário para disponibilizar fundos VanEck negociados em bolsa (ETFs) para investidores brasileiros como BDRs de ETF (Brazilian Depository Receipts ou Certificado de Depósito de Valores Mobiliários).

Os quatro fundos são o:

-- VanEck Gold Miners ETF Nome comercial: GDXB Código da ação: GDXB39

-- VanEck Morningstar Wide Moat ETF Nome comercial: MOTB Código da ação: MOTB39

-- VanEck Steel ETF Nome comercial: SLXB Código da ação: SLXB39

-- VanEck Social Sentiment ETF Nome comercial: BUZZ Código da ação: BUZZ39

"O Brasil tem um mercado de investidores altamente sofisticado e em rápido crescimento, e estamos entusiasmados em disponibilizar estes fundos por meio do processo de Brazilian Depository Receipt", disse Jan van Eck, diretor executivo (CEO) na VanEck. "Estamos ansiosos para atuar ainda mais com os investidores no Brasil e continuar a trazer mais de nossa linha de soluções de investimento com liderança no setor para o mercado por meio da abordagem BDR."

Sobre a VanEck

VanEck tem um histórico de olhar além dos mercados financeiros para identificar tendências que podem criar oportunidades de investimento impactantes. Fomos um dos primeiros gestores de ativos dos EUA a oferecer aos investidores acesso aos mercados internacionais. Isso estabeleceu o tom para o esforço da empresa para identificar classes e tendências de ativos, incluindo o investimento em ouro em 1968, os mercados emergentes em 1993 e os fundos negociados em bolsa em 2006, que posteriormente moldaram o setor de gestão de ativos.

Atualmente, a VanEck oferece estratégias ativas e passivas com exposições atraentes apoiadas por processos de investimento bem projetados. Em 31 de janeiro de 2022, a VanEck gerenciava aproximadamente US$ 78,6 bilhões em ativos, que incluem fundos mútuos, ETFs e contas institucionais. As capacidades da empresa variam de oportunidades básicas de investimento a exposições mais especializadas para aumentar a diversificação do portfólio. Nossas estratégias gerenciadas ativamente são conduzidas por uma extensa pesquisa da base até o topo e seleção de ações de gestores de portfólio com experiência direta nos setores e regiões em que investem. Nível de investimento, liquidez, diversidade e transparência são fundamentais para a tomada de decisão experiente em torno da seleção de mercado e de índices que fundamentam as estratégias passivas da VanEck.

Desde a nossa fundação em 1955, colocar os interesses dos nossos clientes em primeiro lugar, em todos os contextos do mercado, é uma prioridade essencial da empresa.

Divulgações importantes

Fundos VanEck:

É possível perder dinheiro ao se investir em fundos. Qualquer investimento nos fundos VanEck devem fazer parte de um programa de investimento geral e não de um programa completo. Os fundos VanEck estão sujeitos a vários riscos, incluindo aqueles exclusivos a investimentos estrangeiros, não diversificação, concentração da indústria, títulos de mercados emergentes, empresas de pequena capitalização e títulos de dívida.Consulte o prospecto e prospecto resumido de cada fundo para obter informações sobre estes e outros riscos.

ETFs VanEck:

Os principais riscos de se investir em ETFs VanEck incluem ETFs riscos do setor, de mercado, econômicos, políticos, de moeda estrangeira, eventos mundiais, rastreamento de índices, análise de mídia social, blockchain e não diversificação, assim como de flutuações no valor patrimonial líquido e dos riscos associados ao investimento em mercados de capitais menos desenvolvidos. Os fundos podem emprestar seus títulos, o que pode sujeitá-los a riscos de crédito adicional e de contrapartes. Os que investem em títulos de alto rendimento estão sujeitos a riscos associados ao investimento em títulos de alto rendimento, que incluem um risco maior de perda de receita e principal do que os fundos que detêm títulos com classificação mais alta, risco de concentração, risco de crédito, risco de cobertura, risco da taxa de juros e risco de venda a descoberto. Os ETFs que investem em empresas de pequena capitalização estão sujeitos a riscos elevados, que incluem, entre outros, maior volatilidade, menor volume de negociação e menor liquidez do que empresas maiores. Consulte o prospecto de cada fundo para obter informações mais completas relacionadas aos riscos específicos de cada fundo.

Investir envolve riscos substanciais e alta volatilidade, incluindo possível perda do principal. Um investidor deve considerar cuidadosamente o objetivo do investimento, os riscos, os encargos e despesas de um fundo antes de investir. Para obter um prospecto e o prospecto resumido, que contém estas e outras informações, ligue para 800.826.2333 ou acesse o site vaneck.com. Leia cuidadosamente o prospecto e o prospecto resumido antes de investir.

