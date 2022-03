Comunicado do Business Wire :Skyline Development

A Skyline Development anunciou hoje que Nile Niami, desenvolvedor da The One e um dos proprietários beneficiários da Crestlloyd LLC, em uma tentativa de recomprar a The One, busca novos investidores antes de 18 de março, quando está prevista uma audiência para a venda da megamansão.

Niami busca levantar US$ 250 milhões e, em retorno, oferecerá 50% de cada dólar em lucro líquido ao investidor que alugue para evento, curto prazo, etc. O percentual específico concedido terá uma correlação direta com o valor investido.

Potenciais investidores devem verificar o comprovante dos recursos e prometer um investimento mínimo de US$ 100 mil até as 14h de quarta-feira, 16 de março. Durante essa mesma noite, Nile Niami está oferecendo uma visita pessoal na residência às 17h55 a todos os investidores qualificados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se você tiver interesse em investir, envie um e-mail a [email protected] Caso seja membro da imprensa e queira participar da visita na quarta-feira, entre em contato com Brooke Cockrell pelo e-mail [email protected]

Saiba mais em TheOneTruthNetwork.com hoje mesmo.

Sobre a The One

A The One é uma megamansão de 105.000 pés quadrados em Bel-Air construída por Nile Niami e projetada por Paul McClean.

Legenda de oferta 506(c)

Os títulos de crédito são oferecidos e vendidos na dependência da isenção de registro definida na Seção 506(c) da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 dos Estados Unidos, ou a "Lei de Valores Mobiliários". De acordo com essa norma, você deve ter ciência de que: (i) os títulos de crédito podem ser vendidos unicamente a "investidores acreditados", o que, para pessoas físicas, são investidores que atendem a determinados limiares de receita anual ou patrimônio líquido; (ii) os títulos de crédito serão oferecidos unicamente na dependência de uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e não precisarão cumprir requisitos de divulgação específicos aplicáveis a registros mediante a Lei de Valores Mobiliários; (iii) a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos não transferirá os méritos nem dará sua aprovação aos títulos de crédito, aos termos da oferta, tampouco à precisão ou à integridade de nenhum material da oferta; (iv) os títulos de crédito estarão sujeitos a restrições legais relativas a atividades de transferência e revenda, e os investidores não devem presumir que poderão revender seus títulos de crédito...

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005912/pt/

Contato

Contato com a mídia para a The One Brooke Cockrell, 818-209-3800 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags