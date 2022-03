Comunicado do Business Wire :Schlumberger

A Schlumberger anunciou hoje a assinatura de um importante contrato com a Saudi Aramco para serviços integrados de perfuração e construção de poços em um projeto de perfuração de poços de gás.

O escopo do projeto integrado abrange plataformas de perfuração e tecnologias e serviços, incluindo brocas de perfuração, medição durante a perfuração (measurement while drilling, MWD) e perfilagem durante a perfuração (logging while drilling, LWD), fluidos de perfuração, cimentação e completação de poços. A Schlumberger utilizará soluções digitais para aprimorar o desempenho da perfuração integrada, incluindo a solução de entrega de poços DrillOps* no alvo, que usa análise de dados, sistemas de aprendizado e automação para executar um plano de poço digital, melhorando a eficiência, consistência e desempenho da perfuração.

"Este contrato representa a continuação de uma colaboração contínua com a Saudi Aramco", disse Tarek Rizk, presidente da Schlumberger para a região MENA. "Por meio de nossas equipes comprometidas, tecnologia diferenciada e serviços integrados de perfuração e construção de poços, trabalharemos em estreita colaboração com a Saudi Aramco na entrega de poços e estabeleceremos uma nova referência de desempenho".

Este contrato representa um endosso significativo da tecnologia adequada à bacia da Schlumberger e do conhecimento especializado para o desenvolvimento de poços de gás na região.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

