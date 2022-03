Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

A Milliken & Company foi reconhecida pela Ethisphere, a líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas empresariais éticas, como uma das Empresas mais éticas do mundo em 2022 na lista "World's Most Ethical Companies". A fabricante diversificada global, com mais de 60 unidades e aproximadamente 8.000 funcionários em todo o mundo, é uma das seis empresas a receber essa prestigiosa honraria da área de ética todos os anos desde o início da premiação.

"A Ethisphere e seu programa World's Most Ethical Companies é uma importante referência para a forma como fazemos negócios", afirma Halsey Cook, presidente e diretor executivo da Milliken & Company. "Receber esse reconhecimento por 16 anos consecutivos destaca a cultura e o compromisso dos membros da equipe da Milliken em nível global. Trata-se de quem nós somos".

Em 2022, 136 homenageadas de 22 países e 45 setores foram reconhecidas. A Milliken é uma das sete representantes da indústria manufatureira na lista. Fundamentado no Ethics Quotient®, de propriedade da Ethisphere, o processo de avaliação das Empresas mais éticas do mundo inclui mais de 200 perguntas sobre cultura, práticas ambientais e sociais, atividades de ética e conformidade, governança, diversidade e iniciativas para apoiar uma forte cadeia de valor. O processo serve como uma estrutura operacional para capturar e codificar as práticas líderes das organizações em todos os setores e ao redor do mundo.

A presença da Milliken entre as Empresas mais éticas do mundo ilustra o compromisso da empresa com a sustentabilidade, reconhecendo que a ética é a base de seu sucesso de longo prazo para todas as partes interessadas.

"Parabéns à Milliken por conquistar reconhecimento na premiação World's Most Ethical Companies pela 16.ª vez", disse Timothy Erblich, diretor executivo da Ethisphere. "Congratulamos toda a equipe da Milliken por essa realização verdadeiramente importante e por seu compromisso de promover uma mudança positiva e duradoura com a determinação de criar uma cultura de ética e propósito".

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é uma importante fabricante global dedicada à ciência de materiais para proporcionar hoje inovações do amanhã. De moléculas líderes de mercado a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e oferece soluções para seus clientes e comunidades. Com milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos setores têxtil, de pisos, produtos químicos e assistência à saúde, a empresa adota um senso compartilhado de integridade e excelência para gerar efeitos positivos no mundo por gerações. Conheça as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

Sobre a Ethisphere

A Ethisphere® é a líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas empresariais éticas que fomentam o caráter corporativo, a confiança de mercado e o sucesso empresarial. A Ethisphere possui profundo conhecimento e experiência em medição e definição de padrões éticos fundamentais por meio de insights conduzidos por dados que ajudam empresas a aprimorarem seu caráter e a medir e a melhorar a cultura. A Ethisphere homenageia grandes realizações por meio de seu programa de reconhecimento World's Most Ethical Companies e oferece uma comunidade de especialistas da indústria com a Aliança de Liderança de Ética Comercial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). Mais informações sobre o Ethisphere podem ser encontradas em: https://ethisphere.com.

