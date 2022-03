Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global adiciona uma nova firma associada nos Emirados Árabes Unidos paralelamente à adoção da marca Andersen pela Chartered House, fortalecendo a presença da organização no Oriente Médio e lançando a marca em um dos principais mercados da região.

Fundada em 2018 e firma associada desde 2020, a Andersen nos Emirados Árabes Unidos (EAU) é uma firma tributária de serviço completo com escritórios em Dubai e Abu Dhabi. A firma é especializada em impostos diretos e indiretos, conformidade regulatória, gestão de risco e consultoria de transações em questões transfronteiriças. Além disso, em 2021, a firma adicionou recursos para fornecer serviços de Governança Social Econômica para contribuir com as metas de desenvolvimento social dos Emirados Árabes Unidos.

"O trabalho em parceria com a Andersen Global nos últimos anos levou ao desenvolvimento de nossa firma e nos permitiu manter uma forte presença no mercado, pois fomos capazes de fornecer aos clientes os recursos globais necessários para atender às suas complexas necessidades de negócios internacionais", diz Anurag Chaturvedi, sócio-gerente da Andersen nos Emirados Árabes Unidos. "Estamos orgulhosos de adotar a marca Andersen, pois isso reflete ainda mais nossa dedicação em fornecer aos nossos clientes soluções abrangentes e integradas, independentemente de fronteiras".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Anurag e sua equipe demonstraram consistentemente sua dedicação aos valores e visão de nossa organização por meio de sua visão de negócios inovadora e capacidades transfronteiriças líderes", diz Mark Vorsatz, presidente global da Andersen e diretor executivo da Andersen. "A adição da Andersen nos Emirados Árabes Unidos fortalece nossas capacidades na região e reflete nosso compromisso de construir uma organização de referência que oferece aos clientes serviços sinérgicos globalmente".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de dez mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 331 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005841/pt/

Contato

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags