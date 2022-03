Com gol de Darwin Núñez, Benfica elimina Ajax e vai às quartas da Champions

Com um gol do atacante uruguaio Darwin Núñez, o Benfica derrotou o Ajax em Amsterdã nesta terça-feira por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

No jogo de ida, disputado em Lisboa, os holandeses conseguiram um empate em 2 a 2, mas não confirmaram o favoritismo em casa e acabaram eliminados pelo time português.

bur/mcd

