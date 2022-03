Chelsea retira pedido de portões fechados para jogo da Copa da Inglaterra

O Chelsea decidiu retirar nesta terça-feira o pedido feito à Federação Inglesa de Futebol (FA) para que o jogo pelas quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Middlesbrough fosse realizado com portões fechados.

"Após conversas consecutivas entre a FA e o Chelsea, o clube concordou em retirar o pedido para que o jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Middlesbrough aconteça com portões fechados", informou a FA em comunicado.

Impactado pelas restrições que impedem seus torcedores de acompanhar a equipe nos jogos fora de casa, o clube londrino fez o pedido à FA alegando "igualdade desportiva", após ter recebido somente pouco mais de 500 ingressos dos 4,5 mil que teria direito no Riverside Stadium, casa do Middlesbrough.

O pedido gerou gerou críticas do clube de Yorkshire, que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês e já eliminou Manchester United e Tottenham da Copa da Inglaterra.

"Todo mundo sabe por que o Chelsea foi sancionado e isso não afeta em nada o Middlesbrough", afirmou o clube em comunicado.

A federação acrescentou que continua buscando uma solução para o impasse no futebol inglês envolvendo o Chelsea sem desrespeitar as sanções impostas pelo governo britânico.

"A FA continua suas conversas com o Chelsea, a Premier League e o governo para encontrar uma solução para que os torcedores do Chelsea possam comparecer aos jogos e os torcedores visitantes possam ir a Stamford Bridge, enquanto garante que as sanções serão respeitadas", continuou a nota.

Chelsea e Middlesbrough entram em campo próximo domingo para decidir quem vai às semifinais da Copa da Inglaterra.

