Brent fecha abaixo de US$ 100 pela primeira vez em quase três semanas

O barril do Brent para entrega em maio fechou abaixo de US$ 100 nesta terça-feira pela primeira vez desde o segundo dia da guerra na Ucrânia, há quase três semanas.

O preço do Brent caiu 6,53%, a 99,91 dólares, enquanto o barril do WTI para entrega em abril perdeu 6,37%, a 96,44 dólares.

"Depois de cair mais de 20% em relação aos picos da semana passada, o petróleo bruto entrou em território de baixa", comentou Fawad Razaqzada, da ThinkMarkets. "A China teve o maior impacto" nos preços nesta terça-feira, assinalou Stephen Schork, da Schork Report.

A decisão chinesa de ordenar o confinamento de dezenas de milhões de pessoas para conter surtos de Covid-19 "gera preocupações no mercado relacionadas à demanda" de petróleo bruto, explicou Schork.

A China é o maior importador de petróleo do mundo, com 10 milhões de barris por dia. "O risco sobre a demanda chinesa é real", disse Louise Dickson, da Rystad Energy, apontando para uma queda potencial no consumo de petróleo de meio milhão de barris por dia devido aos confinamentos. "A China, no entanto, já mostrou no passado sua capacidade de conter rapidamente a propagação" do vírus, destacou Bart Melek, da TD Securities.

Os preços do ouro negro também caíram em reação às esperanças de que "negociações entre a Rússia e a Ucrânia levem a uma desescalada do conflito", indicou Ricardo Evangelista, da ActivTrades.

