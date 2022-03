Zelensky reforça pedido por reunião com Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira, 14, que continuará negociando com a Rússia e que aguarda uma reunião com o presidente do país, Vladimir Putin. Zelensky tem solicitado repetidamente uma reunião com Putin, mas seus pedidos não foram respondidos pelo Kremlin. Em discurso à nação na noite de domingo, o líder da Ucrânia disse que representantes dos dois lados têm mantido conversas diárias por telefone. Segundo ele, as teleconferências são necessárias para estabelecer um cessar-fogo e novos corredores humanitários. Esses corredores salvaram mais de 130 mil pessoas em seis dias, de acordo com Zelensky. Fonte: Associated Press.

Tags