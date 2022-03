Ucrânia exigirá cessar-fogo e retirada de tropas russas em negociações

A Ucrânia exigirá uma trégua imediata e a retirada das tropas russas durante uma nova rodada de negociações com Moscou, previstas para esta segunda-feira por videoconferência, após três semanas de ofensiva.

"Nossa postura não mudou: paz, cessar-fogo imediato, retirada de todas as tropas russas e apenas depois disso poderemos falar de nossas relações e de nossas divergências políticas", disse Mikhailo Podolyak, negociador e conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, em um vídeo publicado no Twitter.

bur/bl/zm/fp

