Secretário de Segurança Interna dos EUA conversa sobre migração com presidente mexicano

Alejandro Mayorkas, titular do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, revisou nesta segunda-feira (14) o problema da migração com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e o chanceler Marcelo Ebrard, informou o governo mexicano.

"Tivemos uma reunião com Alejandro Mayorkas [...] tratamos de assuntos de trabalho e migração", escreveu López Obrador em uma mensagem no Twitter, junto com uma foto em que aparece com o secretário americano e funcionários do primeiro escalão do governo mexicano.

Mayorkas chegou nesta segunda-feira à Cidade do México com a missão de "fortalecer nossa estreita aliança e trabalhar juntos para responder aos desafios e oportunidades comuns", segundo uma publicação do funcionário americano nas redes sociais.

Durante o encontro, as autoridades mexicanas insistiram em sua posição de que é preciso investir na América Central para que existam mais oportunidades nesses países e, assim, reduzir a migração ilegal para os Estados Unidos.

"Seguimos promovendo a cooperação para o desenvolvimento com justiça e respeito aos direitos humanos", acrescentou López Obrador.

Um comunicado da presidência mexicana esclareceu que o chefe de Estado insistiu em argumentar que propiciar oportunidades de desenvolvimento na América Central beneficiaria tanto aos migrantes como aos diferentes atores econômicos nos Estados Unidos.

"O secretário Mayorkas agradeceu a vontade de cooperação [...] e concordou com a importância de fortalecer os esforços a nível regional", acrescentou o governo mexicano na nota.

Além disso, as partes trataram das expectativas para a próxima Cúpula das Américas, que está marcada para junho em Los Angeles.

Durante sua entrevista coletiva matutina, López Obrador anunciou que "provavelmente" viajará a Los Angeles e indicou que, em maio, fará um giro por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belize e Cuba.

Esta seria a primeira viagem do presidente mexicano por diversos países. López Obrador não é propenso a viagens internacionais e, em três anos de mandato, só esteve nos Estados Unidos duas vezes.

Os dois países compartilham uma fronteira de quase 3.200 quilômetros, marcada pela travessia de migrantes irregulares e pelo tráfico de drogas, armas e pessoas.

Nos últimos anos, o fluxo de migrantes irregulares se multiplicou, mesmo com o endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos.

A chegada do democrata Joe Biden à Casa Branca tornou mais flexível a passagem de migrantes que pedem asilo, mas um juiz determinou que fosse retomado o programa lançado pelo ex-presidente republicano Donald Trump que obriga os solicitantes a esperar a resposta dos Estados Unidos em território mexicano.

Mais de 190 mil migrantes irregulares foram contabilizados no México entre janeiro e setembro de 2021, o triplo de 2020, segundo os números oficiais. Destes, 74.300 foram deportados.

Após visitar o México, Mayorkas viajará para a Costa Rica.

