Rússia acusa países ocidentais de orquestrar um "default artificial" de Moscou

O ministério russo das Finanças acusou nesta segunda-feira os países ocidentais de querer orquestrar um "default artificial" por meio de sanções sem precedentes impostas pelo conflito na Ucrânia.

"O congelamento de contas em moeda estrangeiras do Banco da Rússia e do governo russo pode ser visto como o desejo de alguns países estrangeiros de organizar um default artificial que não corresponde à realidade", afirmou o ministro das Finanças, Anton Siluanov, em um comunicado.

Em abril, a Rússia deve honrar compromissos do pagamento de sua dívida em moeda estrangeiras, no momento em que reservas estão congeladas.

A incapacidade de efetuar os pagamentos isola automaticamente um Estado dos mercados financeiros e complica seu retorno durante alguns anos.

O ministério das Finanças afirmou que "vai ordenar aos bancos e agentes para que efetuem os pagamentos respeitando os prazos", mas destacou que "os pagamentos dependem das restrições decorrentes das sanções que penalizam as capacidades do governo e do Banco da Rússia de controlar suas contas em moeda estrangeira".

Também afirmou que pretende pagar os títulos em euro emitidos desde 2018 em rublos com a taxa oficial de câmbio do dia no Banco da Rússia.

As sanções ocidentais paralisaram parte do sistema bancário e financeiro russo, congelaram parte das reservas em divisas do Estado e provocaram a forte desvalorização do rublo.

