Rolling Stones começam turnê europeia em junho

Os lendários Rolling Stones iniciarão sua turnê europeia em 1º de junho, em Madri, para comemorar seu 60º aniversário, com um total de 14 shows no continente - anunciou a promotora Live Nation nesta segunda-feira (14).

O estádio madrileno Wanda Metropolitano foi o local escolhido para receber os milhares de fãs no início da turnê "Sixty", após o sucesso de "No Filter" no segundo semestre de 2021 nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão ingressos vendidos.

No total, dez cidades europeias vão receber Mick Jagger, Keith Richards, Ron Woods e companhia. A turnê europeia não terá Charlie Watts, baterista da banda, falecido em 2021. Em seu lugar, estará Steve Jordan, que já tocou com os Stones nos Estados Unidos.

Depois de Madri, a banda vai tocar em Munique. O próximo show será em Liverpool, no estádio Anfield, um show especial, já que os Rollings não tocam há mais de 50 anos na cidade onde os Beatles nasceram.

Amsterdã, Berna, Milão, Londres, Bruxelas, Viena, Lyon, Paris, a cidade alemã de Gelsenkirchen e, finalmente, Estocolmo, em 31 de julho, serão os palcos desta turnê.

Além de comemorarem seus 50 anos, os Rolling também celebram, em 2022, os 50 anos de um de seus álbuns icônicos, "Exile on main street".

