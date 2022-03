Real Madrid vence Mallorca (3-0) e amplia sua vantagem na liderança do Espanhol

O Real Madrid reforçou sua liderança isolada da LaLiga após vencer o Mallorca fora de casa por 3 a 0, com dois gols de Karim Benzema, nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada do campeonato espanhol.

Os gols de Vinicius Junior (55) e Benzema (77 e 82) permitiram que o gigante da capital aproveitasse o tropeço do Sevilla diante do Rayo Vallecano no domingo (1-1), para ampliar sua vantagem na liderança.

A noite foi histórica para Benzema que se tornou o maior artilheiro francês da história (contando atuações por clubes e seleção) com 413 gols, dois a mais que o recordista anterior, Thierry Henry.

O Real Madrid têm agora dez pontos de vantagem sobre os andaluzes e 15 sobre o Barcelona, terceiro colocado, a quem vai enfrentar no próximo domingo no estádio Santiago Bernabéu no clássico da LaLiga.

Apesar dos gols marcados, a má notícia para o Real Madrid nesta partida foi a saída de Benzema (86) devido a uma lesão, o que obrigou a equipe merengue a jogar com dez homens nos últimos minutos do jogo.

O francês aparentemente é dúvida para o jogo contra o Barça no próximo domingo.

-- Resultados da 28ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Atlético de Madrid - Cádiz 2 - 1

- Sábado:

Levante - Espanyol 1 - 1

Granada - Elche 0 - 1

Villarreal - Celta Vigo 1 - 0

Getafe - Valencia 0 - 0

- Domingo:

Rayo Vallecano - Sevilla 1 - 1

Betis - Athletic Bilbao 1 - 0

Real Sociedad - Alavés 1 - 0

Barcelona - Osasuna 4 - 0

- Segunda-feira:

Mallorca - Real Madrid 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 28 20 6 2 59 21 38

2. Sevilla 56 28 15 11 2 40 19 21

3. Barcelona 51 27 14 9 4 52 29 23

4. Atlético de Madrid 51 28 15 6 7 52 36 16

5. Betis 49 28 15 4 9 50 35 15

6. Real Sociedad 47 28 13 8 7 29 29 0

7. Villarreal 45 28 12 9 7 48 26 22

8. Athletic Bilbao 40 28 10 10 8 32 27 5

9. Valencia 37 28 9 10 9 41 43 -2

10. Celta Vigo 35 28 9 8 11 33 32 1

11. Osasuna 35 28 9 8 11 26 35 -9

12. Espanyol 33 28 8 9 11 34 41 -7

13. Rayo Vallecano 32 27 9 5 13 29 33 -4

14. Elche 32 28 8 8 12 30 39 -9

15. Getafe 28 28 6 10 12 26 32 -6

16. Mallorca 26 28 6 8 14 26 48 -22

17. Granada 25 28 5 10 13 28 44 -16

18. Cádiz 24 28 4 12 12 24 41 -17

19. Alavés 22 28 5 7 16 21 45 -24

20. Levante 19 28 3 10 15 30 55 -25

./bds/gr/mcd/aam

