Polícia dos EUA busca assassino de pessoas sem-teto em Nova York e Washington

As polícias de Nova York e Washington, nos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira (14) que estão em busca de um homem suspeito de realizar uma série de ataques a tiros contra moradores de rua, dois dos quais morreram enquanto dormiam.

"Um assassino cruel está à solta, mas vamos capturá-lo e mandá-lo para a prisão", disseram os prefeitos das duas metrópoles, ambos do Partido Democrata, que também pediram aos sem-teto que busquem refúgio em abrigos até que o suspeito seja capturado.

"É urgente: não tem que morrer nem ficar ferido mais ninguém", acrescentaram o prefeito de Nova York, Eric Adams, e a prefeita de Washington, Muriel Bowser.

As polícias divulgaram imagens de câmeras de segurança que mostram um homem de cabeça raspada, barba e vestido com roupas pretas, e estão oferecendo recompensas de milhares de dólares por qualquer informação que possa identificá-lo.

Segundo as autoridades, o homem seria o responsável por cinco ataques realizados com o "mesmo modus operandi" contra homens que dormiam nas ruas.

"Nossa população sem-teto é uma das mais vulneráveis, e atacá-los enquanto dormem é horrível", declarou a chefe de polícia da cidade de Nova York, Keechant Sewel. São atos "covardes", acrescentou seu colega de Washington, Robert Contee.

Os dois primeiros ataques ocorreram à noite, nos dias 3 e 8 de março, na zona nordeste da capital americana. As vítimas foram baleadas, mas sobreviveram.

Na última quarta-feira (9), também em Washington, o serviço de emergência precisou intervir devido a um incêndio em uma barraca de um morador de rua. Dentro da mesma, encontraram o corpo de um homem que tinha recebido vários disparos e golpes de faca.

Segundo os investigadores, o assassino deixou Washington e seguiu para Nova York, a cerca de 400 km ao norte, onde cometeu dois novos ataques na madrugada de sábado.

Um homem de 38 anos foi encontrado ferido, mas com vida, ainda durante a madrugada, na zona sul de Manhattan.

Pouco tempo depois, os policiais encontraram o corpo de outro homem em Manhattan, com ferimentos no pescoço e na cabeça.

Segundo imagens das câmeras de segurança, o suspeitou atirou contra a vítima por volta das 06h00 locais, enquanto o desabrigado dormia, ou seja, pouco tempo depois do ataque anterior.

As imagens, difundidas por emissoras locais, mostram um homem com roupas pretas, com a cabeça coberta com um capuz e luvas azuis.

O suspeito circula em torno de um homem deitado dentro de um saco de dormir amarelo, o toca para comprovar que não reage e olha a seu redor antes de atirar.

Milhares de pessoas dormem todas as noites nas ruas de Nova York. O prefeito democrata anunciou em fevereiro um plano para despejar aqueles que se instalam na gigantesca rede subterrânea de metrô.

Foi assim que Eric Adams reagiu a uma série de crimes que ganharam as manchetes, como a morte de uma mulher empurrada para os trilhos do metrô por um morador de rua com problemas mentais.

As associações de defesa dos sem-teto se opõem a esse plano, e no domingo culparam Adams, em parte, pelas recentes tragédias.

"Apesar das manchetes, os sem-teto em Nova York são muito mais propensos a serem vítimas de crimes do que perpetradores" deles, afirmou a Coalizão pelas Pessoas Sem-teto, que pede ao prefeito "que reconheça que suas políticas os colocam em perigo".

Mais de 150 pessoas sem-teto morreram em 2021 nas ruas e parques de Nova York, apontou, por sua vez, o Urban Justice Center, pedindo ao prefeito que ofereça soluções habitacionais.

Em Washington, o número de pessoas em situação de rua também aumentou desde o início da pandemia e associações acusam as autoridades de terem desmantelado vários acampamentos, às vezes instalados perto da Casa Branca.

Em um abrigo perto do Congresso, Troi, um afro-americano de 53 anos que vive nas ruas há cinco anos, disse à AFP que ficou chocado com essa onda de crimes, mas não surpreso: "Dói quando está perto de você", mas "muitas coisas ruins acontecem com os sem-teto..."

