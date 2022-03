Petróleo WTI cai mais de 5% por situação na Ucrânia e na China

O preço do barril de petróleo WTI americano caía mais de 5% nesta segunda-feira (14), afetado por possíveis avanços nas negociações entre Ucrânia e Rússia, mas também pelo confinamento na cidade de Shenzhen, centro tecnológico no sul da China.

Às 6h55 (horário de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril recuava 5,06%, a US$ 103,80. O petróleo Brent do Mar do Norte perdia 4,03%, a US$ 108,13.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

emb/ved/pc/mis/tt

Tags