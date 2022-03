Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 14 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 14 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 14 de março. (45x86 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com os corredores humanitários negocidados entre Ucrânia e Rússia para permitir a evacuação de civis das zonas de combate, em 14 de março. (135x127 mm) - Atualização disponível

2/ Evolução dos dez maiores exportadores de armas no mundo, de 2012-2016 a 2017-2021, segundo o relatório do SIPRI (Instituto Internacional de Estudos da Paz de Estocolmo). (89x60 mm) - Disponível

3/ Mapa com os principais intercâmbios de matérias-primas na região do mar Negro. (180x145 mm) - Disponível

4/ Mapa da Europa que mostra os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus até 14 de março às 08h (Bras.), segundo dados do ACNUR. (135x105 mm) - Atualização disponível

ECONOMIA

* Ucrânia-Rússia-conflito-petróleo-mercados: gráfico com o preço dos barris de referência: o Brent do Mar do Norte, e o WTI norte-americano, desde 2008. (135x85 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito-economia-dívida: calendário dos pagamentos de juros dos bônus do tesouro da Rússia. - Disponível

ESPORTES

* FBL-C3-oitavas-conflito-Rússia-Ucrânia: programa de encontros de volta das oitavas de final da la Liga Europa, 2021-2022. (90x92 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags