ONU: Rússia se compromete com não proliferação de armas nucleares; Brasil defende desarmamento

A Rússia se comprometeu nesta segunda-feira, 14, com a cooperação internacional na não proliferação de armas nucleares, no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Em reunião do organismo sobre o tema, o país reforçou a resolução 2622 do Conselho, que trata sobre uma extensão do mandato no Comitê de monitoramento da posse de armas nucleares, químicas e biológicas. O represente russo na ocasião, Dmitry Polyanskiy, afirmou que o país busca o principio do consenso, especialmente levando em conta a intenção de prevenir armas de destruição de massa em posse de atores não estatais.

Para o representante do Brasil Ronaldo Costa Filho, o Comitê vem conseguindo evitar que atores não estatais consigam acesso à armas nucleares, químicas e biológicas. Segundo ele, é necessário se adaptar aos desafios futuros no tema. Ainda assim, o diplomata afirmou que a "forma mais efetiva de combater proliferação de armas de destruição em massa é o desarmamento", e visou a eliminação irreversível de equipamentos.

No geral, os outros países apoiaram a resolução 2622, que foi aprovada em fevereiro por unanimidade e se comprometeram com a não proliferação de armas de destruição em massa. Outro ponto destacado foi a necessidade de prevenir grupos terroristas de terem acesso aos equipamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags