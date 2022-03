Negociações sobre biodiversidade começam em Genebra

As negociações para se chegar a um acordo de proteção da biodiversidade foram abertas, nesta segunda-feira, em Genebra com o objetivo de fechar o pacto antes do fim do ano.

Quase 200 países estão envolvidos nestas discussões para, entre outros objetivos, pôr em proteção 30% da superfície do planeta.

O encontro em Genebra é uma etapa intermediária antes da convocação da Conferência de Partes (COP15), sediada na China e que foi adiada diversas vezes por causa da pandemia do Covid-19.

"O mundo está disposto a tomar ações urgentes para proteger a natureza", explicou a secretária da Convenção para a Diversidade Biológica (CDB), Elizabeth Maruma Mrema, citada no comunicado.

"Não temos tempo a perder. Juntos temos que chegar a um acordo verdadeiramente histórico que nos ponha claramente no rumo de uma vida harmoniosa com a natureza", acrescentou.

A rodada de negociação irá durar até 29 de março.

É o primeiro encontro presencial dos negociadores desde fevereiro de 2020 e o último antes da COP15, que devia acontecer em meados de abril na cidade chinesa de Kunming.

Porém, já se vislumbra um novo adiamento devido aos novos surtos da pandemia de covid-19 na China. Em Genebra, novas datas já são propostas, segundo a secretaria da CDB.

Um comunicado dos especialistas em biodiversidade da ONU (IPBES) revelou em 2019 que nas próximas décadas até um milhão de espécies podem desaparecer.

A agricultura intensiva esgota as terras, os oceanos são exauridos por causa da pesca predatória, os plásticos e outros agentes poluidores ameaçam a saúde dos seres humanos e a mudança climática modifica os ecossistemas.

O marco mundial negociado na CDB quer inverter a tendência, após o fracasso dos Estados para fazer valer seus compromissos estabelecidos.

