Na Ucrânia, Zelenski fala em 'dia negro' após ataque e pede encontro com Putin

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou neste domingo, dia 13, que o país viveu um "dia negro" por causa do ataque russo a uma base militar em Yavoriv, na região da fronteira com a Polônia. O bombardeio matou 35 pessoas e deixou outras 134 feridas, nas contas do governo local. Zelenski afirmou ainda que a Ucrânia vai permanecer em negociação com a Rússia por um cessar-fogo e pela abertura de mais corredores humanitários - pelos quais passaram 130 mil pessoas na semana passada, segundo o líder ucraniano. O presidente da Ucrânia disse que tem pedido insistentemente por uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas sem obter resposta. Fonte: Associated Press.

