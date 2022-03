MP alemão denuncia ex-presidente da Wirecard por quebra fraudulenta

O ex-presidente-executivo da empresa financeira Wirecard Markus Braun foi denunciado por fraude à Justiça alemã, no âmbito da investigação sobre a espetacular falência da empresa, que abalou as finanças do país em 2020 - anunciou o Ministério Público nesta segunda-feira (14).

Braun e outros dois ex-diretores também acusados são suspeitos de terem cometido uma série de crimes passíveis de pena de prisão, informou a Promotoria de Justiça Criminal de Munique, em um comunicado.

Entre estes crimes, estariam os de fraude em grupo organizado e de manipulação do mercado.

A Wirecard, uma das joias alemãs dos pagamentos digitais, entrou em colapso em junho de 2020, quando seus diretores confessaram que 1,9 bilhão de euros em ativos - 25% do total - de fato não existiam.

Essa falência foi, como o próprio governo alemão admitiu, "o maior escândalo financeiro" já ocorrido no país.

Desde então, a Justiça alemã faz uma complexa investigação criminal, com múltiplas ramificações internacionais, para estabelecer as responsabilidades.

Com a acusação de 474 páginas concluída, cabe agora ao tribunal decidir o futuro dos denunciados e quem deverá comparecer em juízo.

As pessoas envolvidas "dentro e fora da Wirecard AG trabalharam durante anos para que a empresa fosse percebida como uma empresa de crescimento rápido e próspero, o que permitiu sua inclusão no DAX-30", o índice dos maiores títulos cotados na Alemanha, ressaltou o Ministério Público.

